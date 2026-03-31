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Im Happel-Stadion

Die „Krone“ ehrt Fußballer und Trainer des Jahres

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
31.03.2026 20:13
Von links: „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Christoph ...
Von links: „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Christoph Baumgartner, „Krone“-Sportchef Peter Moizi und tipp3-Geschäftsführer Georg Weber.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Alexander Hofstetter
Porträt von krone Sport
Von Alexander Hofstetter und krone Sport

Feierliche Pokal-Übergabe vor Österreichs WM-Test gegen Südkorea! Christoph Baumgartner und Teamchef Ralf Rangnick erhielten als „Krone“-Fußballer des Jahres bzw. als tipp3-Trainer des Jahres von „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, „Krone“-Sportchef Peter Moizi und tipp3-Geschäftsführer Georg Weber ihre Trophäen im altehrwürdigen Happel-Stadion überreicht.

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Sensationelle 1,2 Millionen Stimmen wurden von den Fans bei der 59. „Krone“-Fußballerwahl über Wochen hinweg abgegeben – und die großen Gewinner nun in der „Krone“, auf krone.tv, sportkrone.at bekannt gegeben.

ÖFB-Kicker Christoph Baumgartner wurde zum „Krone“-Fußballer des Jahres gewählt, Teamchef Ralf Rangnick zum tipp3-Trainer des Jahres - ihre Pokale erhielten die beiden am Dienstag vor fast vollen Rängen im Happel-Stadion überreicht. 

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Die „Krone“ hörte sich rund um das Match bei den rot-weiß-roten Fans um, was „Baumi“ ganz besonders auszeichnet. Das Oberösterreich-Trio Andreas, Benji und Fabian kommt aus dem Schwärmen gar nicht heraus. „Bei ihm passt einfach das Gesamtpaket. Fußballerisch ist „Baumi“ der kompletteste Spieler in unserem Team, er kann alles, macht seine Tore, auf ihn ist einfach immer Verlass. Und persönlich ist er ein sympathischer, bodenständiger Typ.“

Prost! Auch diese Burschen aus dem Burgenland schwärmen von Christoph Baumgartner in höchsten ...
Prost! Auch diese Burschen aus dem Burgenland schwärmen von Christoph Baumgartner in höchsten Tönen.(Bild: Sepp Pail)
Andreas, Benji und Fabian aus Oberösterreich.
Andreas, Benji und Fabian aus Oberösterreich.(Bild: Sepp Pail)
Die „Krone“ hörte sich rund ums Südkorea-Match im Wiener Prater bei den ÖFB-Fans um.
Die „Krone“ hörte sich rund ums Südkorea-Match im Wiener Prater bei den ÖFB-Fans um.(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)

 „Er liebt es, für Österreich zu spielen“
Überragend auch seine Torgefährlichkeit: „Er ist eigentlich auch unsere Nummer neun, ist neben Michi Gregoritsch unser Mann für die wichtigen Tore.“ Einziger Kritikpunkt der Bayern- bzw. Dortmund-Sympathisanten: „Mit Leipzig ist er halt beim falschen Verein.“ Was bei Baumgartner ebenfalls speziell gut ankommt, ist die offensichtliche Leidenschaft, mit der er für unser Nationalteam stets alles gibt. „Er liebt es, für Österreich zu spielen. Und das merkt man in jeder Aktion. Außerdem dürfte sein Verhältnis zu Teamchef Ralf Rangnick besonders gut sein“, sagt Wolfgang aus dem Waldviertel.

Hier die besten Bilder von der Pokal-Übergabe:

(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)

Im Beliebtheitsranking der aktuellen ÖFB-Teamkicker hat Baumgartner der Vollständigkeit halber aber jede Menge starke Konkurrenz. Besonders die Namen von Marko Arnautovic, Konrad Laimer, David Alaba und Nicolas Seiwald fallen in der rot-weiß-roten Fan-Community ebenfalls immer, immer wieder ...

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Rangnicks Trophäe wird indes einen Ehrenplatz – neben seinem „Special Award“ für die Leistung bei der EURO 2024 – bekommen, verriet der Teamchef. „Das ist eine Auszeichnung für den ganzen Trainerstab und die Mannschaft. Mein Anteil an dem, was wir erschaffen, liegt nur bei 50 Prozent“, so Rangnick.

„Das ist schon etwas Besonderes“
Baumgartner knackte nach Platz drei (2024) und zwei (2025) heuer die 100.000er-Schallmauer, gewann die „Krone“-Fußballerwahl letztlich souverän. Österreichs Fan-Liebling: „Das ist schon etwas Besonderes, das macht mich stolz“, freut sich der 26-Jährige über die Auszeichnung. Das zeigt, dass die Leute mich sympathisch finden, meine Bereitschaft und mein Wille, alles für Österreichs Team zu geben, auch anerkannt wird.“

Hier gibt es die Sendung zur 59. „Krone“-Fußballerwahl zum Nachsehen:

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