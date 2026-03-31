Die „Krone“ ehrt Fußballer und Trainer des Jahres

„Er liebt es, für Österreich zu spielen“

Überragend auch seine Torgefährlichkeit: „Er ist eigentlich auch unsere Nummer neun, ist neben Michi Gregoritsch unser Mann für die wichtigen Tore.“ Einziger Kritikpunkt der Bayern- bzw. Dortmund-Sympathisanten: „Mit Leipzig ist er halt beim falschen Verein.“ Was bei Baumgartner ebenfalls speziell gut ankommt, ist die offensichtliche Leidenschaft, mit der er für unser Nationalteam stets alles gibt. „Er liebt es, für Österreich zu spielen. Und das merkt man in jeder Aktion. Außerdem dürfte sein Verhältnis zu Teamchef Ralf Rangnick besonders gut sein“, sagt Wolfgang aus dem Waldviertel.