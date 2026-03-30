Ralf Rangnick ist tipp3-Trainer des Jahres.

Die EURO kann helfen

Rangnick, der als Jugendlicher übrigens Johan Cruyff („Er war der erste moderne Zehner“) verehrte, daher mit der Nummer 14 auflief, denkt groß. Wie immer. Selbst die humorvoll gemeinte Frage von krone.tv über Österreichs Titelchancen in den USA nimmt er – wenn auch mit einem Lächeln – ernst: „Der WM-Pokal wäre eine andere Dimension. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir das schaffen, aber auch nicht unmöglich, völlig ausgeschlossen. Wenn wir schon dorthin fliegen, wollen wir auch weit kommen. Aber wir haben wie schon bei der EURO laut Datenanalyse die schwerste Gruppe von allen erwischt. Da hilft uns vielleicht die Erfahrung von der EURO.“