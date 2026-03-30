Elena Gößler ist „Krone“-Fußballerin des Jahres

Mitfiebern

Ihre Leistungskurse sind Sport, Biologie und Politik. Dazu kommen dann noch Prüfungen in Englisch und Mathe. Nach dem Schulabschluss freut sie sich schon auf die Fußball-WM: „Da werde ich natürlich mit Österreich mitfiebern und alle Spiele schauen.“ Ihr Lieblingsspieler in der Mannschaft von Ralf Rangnick ist ganz klar Christoph Baumgartner: „Den finde ich als Spieler und als Mensch richtig toll. Dass er bei den Männern „Krone“-Fußballer geworden ist, ist besonders cool.“