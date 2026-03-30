Elena Gößler ist „Krone“-Fußballerin des Jahres. Platz eins bei der Wahl gibt der Wolfsburg-Legionärin Rückenwind für den Schulabschluss. Die Vorfreude auf die WM steigt indes.
Eine 18-jährige Steirerin war die große Überraschung der 59. „Krone“-Fußballerwahl. Elena Gößler, Legionärin bei der zweiten Mannschaft des Vfl Wolfsburg, gewann die Kür zur Spielerin des Jahres klar vor der Burgenländerin Valentina Mädl (Bayer Leverkusen).
Ziemliche Lawine
Die Mittelfeldspielerin erzählt: „Meine Familie daheim hat die Initiative gestartet. Und daraus ist dann offensichtlich eine ziemliche Lawine geworden. Gefühlt dürfte mein ganzer Heimatort Pachern mitgemacht haben. Es war ein Start-Ziel-Sieg für „Eli“, die aus der Akademie von Sturm Graz nach Deutschland gewechselt ist: „Ich habe schon bei den Berichten über die Zwischenstände sehr liebes und meinen Weg unterstützendes Feedback bekommen. Das hat mich sehr gefreut.“
Viel Zeit zum Feiern hat Elena aber nicht. Denn es steht bei ihr an der Eichendorffschule in Wolfsburg, die offiziell eine Eliteschule des Fußballs ist, das Abitur (wie die Matura im Nachbarland heißt) an: „Die Osterferien sind Lernferien.“
Mitfiebern
Ihre Leistungskurse sind Sport, Biologie und Politik. Dazu kommen dann noch Prüfungen in Englisch und Mathe. Nach dem Schulabschluss freut sie sich schon auf die Fußball-WM: „Da werde ich natürlich mit Österreich mitfiebern und alle Spiele schauen.“ Ihr Lieblingsspieler in der Mannschaft von Ralf Rangnick ist ganz klar Christoph Baumgartner: „Den finde ich als Spieler und als Mensch richtig toll. Dass er bei den Männern „Krone“-Fußballer geworden ist, ist besonders cool.“
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