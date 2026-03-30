Baumgartner ist „Krone“-Fußballer des Jahres

Im ÖFB-Team ist der gebürtige Horner als hängende Spitze ohnehin eine Bank, zu einer echten Waffe (19 Tore) avanciert. Schon vor zwei Jahren hat er sich mit seinem Weltrekordtor nach sechs Sekunden in den Geschichtsbüchern verewigt, aber 2025 toppte für ihn fast alles. „Es gibt im Fußball nichts Größeres, als seine Nation bei einem Großereignis vertreten zu dürfen. Ich durfte es schon zweimal bei einer EURO erleben. Aber mit dem WM-Ticket haben wir uns einen Traum erfüllt. Wir freuen uns brutal drauf. So eine Chance bekommt man nicht oft im Leben, wir wollen sie nützen.“