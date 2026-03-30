Baumgartner ist „Krone“-Fußballer des Jahres

Schon zweimal am Stockerl, jetzt der große Gewinner: Die Fans wählten Christoph Baumgartner zum „Krone“-Fußballer des Jahres. Der Pokal wird ihm am Dienstag vor dem Südkorea-Spiel im Prater übergeben.
„Jetzt ist ja schon Zeit geworden, ganz oben zu stehen, das hat noch gefehlt“, scherzt Christoph Baumgartner. Nach Platz drei (2024) und zwei (2025) knackte der ÖFB-Teamspieler die 100.000er-Schallmauer, gewann souverän die „Krone“-Fußballerwahl. Als erster dritter Legionär überhaupt. „Lass mich raten, David (Anm. Alaba) wäre mein Tipp und der Marko (Arnautovic).“ Korrekt!
„Das ist schon etwas Besonderes, das macht mich stolz“, freut sich der 26-Jährige über die Auszeichnung. Das zeigt, dass die Leute mich sympathisch finden, meine Bereitschaft und mein Wille, alles für Österreichs Team zu geben, auch anerkannt wird.“
„Lockerheit bewahren“
Zumal der Leipzig-Legionär die Wahl gut kennt: „Meine Familie hat ja ein Krone-Abo.“ Jetzt hätte er aber für Konrad Laimer, der Dritter wurde, gestimmt. Dabei ist Baumi selbst seit Monaten in Überform: „Die ersten zwei Jahre in Leipzig waren nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber jetzt habe ich endlich den finalen Durchbruch geschafft.“ Mit 16 Saisontoren, davon zwölf in der deutschen Bundesliga, liegt er aktuell auf Platz fünf der Torjägerliste. „Das ist nicht meine Prämisse. Aber als Mittelfeldspieler kann ich damit schon zufrieden sein.“
Im ÖFB-Team ist der gebürtige Horner als hängende Spitze ohnehin eine Bank, zu einer echten Waffe (19 Tore) avanciert. Schon vor zwei Jahren hat er sich mit seinem Weltrekordtor nach sechs Sekunden in den Geschichtsbüchern verewigt, aber 2025 toppte für ihn fast alles. „Es gibt im Fußball nichts Größeres, als seine Nation bei einem Großereignis vertreten zu dürfen. Ich durfte es schon zweimal bei einer EURO erleben. Aber mit dem WM-Ticket haben wir uns einen Traum erfüllt. Wir freuen uns brutal drauf. So eine Chance bekommt man nicht oft im Leben, wir wollen sie nützen.“
Jetzt ist ja schon Zeit geworden, ganz oben zu stehen, das hat noch gefehlt
Christoph Baumgartner
Bild: GEPA
Das WM-Kribbeln ist bei Baumgartner schon da, auch die US-Flüge für die Familie sind gebucht. Jetzt gilt es, sich nicht verrückt machen zu lassen: „Ich spüre das Selbstvertrauen, das ist viel wert, versuche ich zu konservieren, nicht zu forcieren. Ich muss die Lockerheit bewahren, mit Spaß macht man die besten Spiele.“ Auch gegen Südkorea. Davor bekommt er im Happel-Oval den „Krone“-Pokal überreicht – als zusätzliche Motivationsspritze!
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