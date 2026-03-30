Mayer: „Sehe die Wahl als Ansporn und Motivation!“

Ziel: Top-5-Liga

Mit über 7000 Stimmen Vorsprung auf Rapids Wurmbrand war es ein wahrer Erdrutschsieg. „Für mich ist das eine große Auszeichnung und eine große Ehre, dass mich so viele Leute wählen. Aber ich sehe es als Ansporn und als Motivation, immer weiterzumachen“, so Mayer, der von allen Seiten für seine höfliche Art und seine Bodenständigkeit gelobt wird. „Das haben mir meine Eltern vorgelebt und mitgegeben, so bin ich aufgewachsen“, so Mayer. Große Ziele hat er aber dennoch, träumt er von einer der Top-5-Ligen. „Ich möchte so viel erreichen wie möglich!“