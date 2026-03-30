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Lotterien-Jungstar

Mayer: „Sehe die Wahl als Ansporn und Motivation!“

Fußball National
30.03.2026 20:23
Jungstar Jonas Mayer.
Jungstar Jonas Mayer.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Vor zwei Jahren ging der Titel an Tobias Lawal, letztes Jahr wurde Marco Sulzner zum Lotterien-Jungstar des Jahres gewählt – und auch bei der 59. „Krone“-Fußballerwahl durfte ein bei einem OÖ-Verein spielendes Talent jubeln: Jonas Mayer von der SV Ried triumphierte vor Nikolaus Wurmbrand (Rapid) und Sanel Saljic (Austria Wien).

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„Ich bin seit vielen Jahren in Ried, hab’ das alles mitbekommen und war auch als Zuschauer schon im Stadion!“ Obwohl Jonas Mayer ursprünglich aus Zell am See kommt, dort auch seine zweite Leidenschaft, die Berge, kennen und lieben lernte, hat er mittlerweile eine ganz große Verbindung zur SV Ried. Zumal Mayer die ganze Akademie inklusive Internat (wo er übrigens zu den bravsten Talenten zählte) durchlief.

In die Herzen der Fans gespielt
Am 6. August 2021 folgte das Debüt für die Amateure in der Regionalliga Mitte, knapp ein Jahr später die Bundesliga-Premiere gegen Austria Wien. Mittlerweile ist der 21-Jährige unverzichtbarer Stammspieler der Innviertler, stand in 26 Spielen am Platz, steuerte zwei Assists bei und spielte sich auch in die Herzen der Fans. Die Belohnung: Mayer wurde bei der 59. „Krone“-Fußballerwahl zum Lotterien-Jungstar des Jahres gewählt.

Lotterien-Jungstar des Jahres

  1. Jonas Mayer (Ried) 10.860
  2. Nikolaus Wurmbrand (Rapid) 3.797
  3. Sanel Saljic (Austria Wien) 2.597
  4. Lukas Jungwirth (LASK) 1.967
  5. Ramiz Harakate (GAK) 1.462
  6. Kerim Alajbegovic (RB Salzburg) 583
  7. Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) 515
  8. Samson Baidoo (Lens) 259
  9. Angelo Gattermayer (Wolfsberg) 253
  10. Elias Havel (Hartberg) 239
  11. Simon Seidl (BW Linz) 85
  12. Moritz Wels (WSG Tirol) 70
  13. Filip Milojevic (Altach) 8 

Ziel: Top-5-Liga
Mit über 7000 Stimmen Vorsprung auf Rapids Wurmbrand war es ein wahrer Erdrutschsieg. „Für mich ist das eine große Auszeichnung und eine große Ehre, dass mich so viele Leute wählen. Aber ich sehe es als Ansporn und als Motivation, immer weiterzumachen“, so Mayer, der von allen Seiten für seine höfliche Art und seine Bodenständigkeit gelobt wird. „Das haben mir meine Eltern vorgelebt und mitgegeben, so bin ich aufgewachsen“, so Mayer. Große Ziele hat er aber dennoch, träumt er von einer der Top-5-Ligen. „Ich möchte so viel erreichen wie möglich!“ 

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