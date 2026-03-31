„Baumgartner, Arnautovic, Alaba – allesamt würdig“

Gerlinde Wohlauf im krone.tv-Interview! Im Rahmen des „Krone“-Fußballfests 2026 sprach die Vertreterin der Österreichischen Lotterien mit Michael Fally über den „Runden“ der Lotterien, ihre Rolle als Sportförderer, die ehemaligen Jungstars Arnautovic, Alaba und Baumgartner und den heurigen Gewinner in dieser Kategorie Jonas Mayer (im Video oben).