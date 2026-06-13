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Nach USA-Triumph

Diese Gastgeber feierten die höchsten Auftaktsiege

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 08:02
Folarin Balogun und die USA schlugen Paraguay mit 4:1.
Folarin Balogun und die USA schlugen Paraguay mit 4:1.(Bild: AFP/JAMIE SQUIRE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die USA ließen Paraguay zum Auftakt der Heim-Weltmeisterschaft keine Chance und gewannen mit 4:1. Die Truppe von Trainer Mauricio Pochettino gelang damit gleich der vierthöchste Startsieg eines Gastgebers in der Geschichte. 

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Das war ein Start nach Maß ins Turnier für die USA! Die Truppe von Mauricio Pochettino gewann im SoFi-Stadium von Los Angeles mit 4:1 gegen Paraguay. Neben einem Eigentor von Damian Bobadilla (7.) erzielte Folarin Balogun von Ligue-1-Klub AS Monaco einen Doppelpack (31., 45 + 5) für den Gastgeber in der ersten Halbzeit, Mauricio (73.) betrieb für die Gäste zwischenzeitlich nur mehr Ergebniskosmetik. Den Endstand vor 72.000 Zuschauern stellte Giovanni Reyna mit einem sehenswerten Außenrist-Schuss her. 

Damit gelang den Vereinigten Staaten von Amerika im Gegensatz zur ersten Heim-WM 1994 ein Sieg zum Start. Vor 32 Jahren reichte es gegen die Schweiz nur zu einem 1:1. Für die USA war es zudem der höchste Erfolg der eigenen Historie.

Mauricio Pochettino konnte sich über einen Sieg zum Auftakt freuen.
Mauricio Pochettino konnte sich über einen Sieg zum Auftakt freuen.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

In der Rangliste der höchsten Startsiege von WM-Gastgebern reihten sich  Christian Pulisic und Co. damit auf Platz vier ein. Die „Krone“ blickte ins Archiv und schaute auf noch höhere Auftakterfolge. Schweden (1958) und Frankreich (1998) gewannen ihre Spiele jeweils mit 3:0 und mussten damit im Duell mit den USA knapp den Kürzeren ziehen. 

Platz drei der höchsten Startsiege von WM-Gastgebern
Für die erste WM nach dem 2. Weltkrieg bekam Brasilien als einziger Bewerber auch den Zuschlag für die Ausrichtung. Die „Selecao“ schlug Mexiko in ihrem ersten Auftritt mit 4:0. Zum Turniersieg reichte es in der Endabrechnung aber nicht. Vor 200.000 Zuschauern im Maracana behielt Uruguay im entscheidenden Spiel der Finalrunde mit 2:1 die Oberhand. 

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Platz zwei der höchsten Startsiege von WM-Gastgebern
Für Saudi-Arabien, kommender Ausrichter im Jahr 2034, gab es 2018 eine ordentliche Watschn. Hausherr Russland ließ im Moskauer Luschniki-Stadion keine Zweifel aufkommen und schoss den Gegner mit 5:0 ab. Die Truppe von Trainer Stanislaw Tschertschessow schaffte in weiterer Folge den Sprung bis ins Viertelfinale. 

Platz eins der höchsten Startsiege von WM-Gastgebern
Den vielleicht höchsten Sieg für alle Ewigkeit feierte Italien bei der Heim-WM 1934. Das Turnier wurde damals noch in einer K.o-Phase ausgetragen. Die von Vittorio Pozzo trainierten Italiener hatten gegen die USA keine Probleme und schickten diese im Achtelfinale mit einem krachenden 7:1 nach Hause. Vor 92 Jahren krönte sich der Gastgeber später zum Weltmeister. 

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