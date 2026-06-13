Diese Gastgeber feierten die höchsten Auftaktsiege

Das war ein Start nach Maß ins Turnier für die USA! Die Truppe von Mauricio Pochettino gewann im SoFi-Stadium von Los Angeles mit 4:1 gegen Paraguay. Neben einem Eigentor von Damian Bobadilla (7.) erzielte Folarin Balogun von Ligue-1-Klub AS Monaco einen Doppelpack (31., 45 + 5) für den Gastgeber in der ersten Halbzeit, Mauricio (73.) betrieb für die Gäste zwischenzeitlich nur mehr Ergebniskosmetik. Den Endstand vor 72.000 Zuschauern stellte Giovanni Reyna mit einem sehenswerten Außenrist-Schuss her.