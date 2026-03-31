Hoteldirektor soll 215.000 Euro veruntreut haben

In Australien im Gefängnis gesessen

Der Angeklagte zeigt sich vor Gericht geständig, verweist jedoch erneut auf seine Überlastung: „Ich habe alles alleine gemacht – von den Reservierungen bis zur EDV.“ Gleichzeitig räumt er ein, dass die Hotelinhaber ihm gegenüber „stets freundlich und entgegenkommend“ gewesen seien. Ein Widerspruch, der im Saal nicht unbemerkt bleibt. Dass der Prozess erst jetzt stattfindet, hat einen besonderen Grund: Vier Jahre verbrachte der mehrfach vorbestrafte Mann zuvor in australischen Gefängnissen – aus Gründen, über die er lieber schweigt. Bei seiner Einreise zurück nach Deutschland wurde er noch am Flughafen verhaftet und nach Österreich ausgeliefert.