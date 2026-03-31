KI für Österreich: Experte fordert mehr Tempo

KI als Zukunftsmotor für Österreich – doch wie viel steckt wirklich dahinter? Mit der Initiative „Public AI“ will die Regierung die Verwaltung modernisieren und den Einsatz künstlicher Intelligenz vorantreiben. Ziel ist es, Abläufe effizienter zu gestalten und den digitalen Wandel zu beschleunigen. Im krone.tv-Talk bewertet KI-Experte Mathias Lipp-Rosenthal die Pläne jedoch zurückhaltend – und übt deutliche Kritik.
Zwar sei der Vorstoß grundsätzlich zu begrüßen, aber: „Das ist ein erster Schritt, um generative KI auch in die Verwaltung zu bringen“, so der Experte. „Es trifft meines Erachtens nicht so wirklich die Problemstellung in der Verwaltung.“
Vor allem bei Bürokratie und ineffizienten Abläufen sieht er großen Aufholbedarf. Ein Blick ins Ausland, etwa nach Estland, zeige laut Lipp-Rosenthal, wie es besser gehen kann: „Dort hat man Behördengänge bis auf ein Minimum reduziert. Das kann alles digital abgewickelt werden.“
„KI als Lehrmittel einsetzen“
Auch im Bildungssystem steht ein Umbruch bevor: Ab 2027 soll KI als eigenes Fach kommen. Für den Experten ein richtiger, aber unzureichender Schritt: „KI als Fach wird die Herausforderungen nicht lösen. Wir müssen überlegen, wie wir KI als Lehrmittel einsetzen.“
Sein klares Fazit fällt ernüchternd aus: Österreich habe enormes Potenzial – schöpfe dieses aber derzeit nicht aus. „Wir haben das Potenzial – wir nutzen es nur nicht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.