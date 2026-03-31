Glawischnig: „Experiment zu digitalem Schrott“

Hitzige Diskussion im aktuellen Politik-Duell auf krone.tv zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer über die Sinnhaftigkeit des von der Regierung vorgestellten Verbots von Social Media für unter Vierzehnjährige.
Betroffen seien „Plattformen, die süchtig machende Algorithmen einsetzen“. Wobei eine Aufzählung, welche Plattformen damit gemeint wären, von der Regierung unterblieben ist.
Mölzer nüchtern: „Das ist unscharf und unpräzise. Was ist ein süchtig machender Algorithmus? Die Regierung kündigt etwas an, und dann kommt wieder nur irgendein Schas heraus.“ Glawischnig erbost: „Das ist ein politisches Ablenkungsmanöver der Bundesregierung. Denn bis jetzt ist zum Social-Media-Verbot alles unklar. Unsere Jugend unterliegt jedenfalls gerade einem Riesenexperiment der digitalen Großunternehmen zu digitalem Schrott.“ Mölzer formuliert klar: „Das demonstriert die Hilflosigkeit der Regierung.“
Weitere emotionale Themen, etwa zu weniger Latein, aber mehr KI im Schulunterricht und die Sichtweise zu den „No King“-Demos in den USA sehen Sie im Video oben.
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