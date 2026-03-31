Glawischnig: „Experiment zu digitalem Schrott“

Mölzer nüchtern: „Das ist unscharf und unpräzise. Was ist ein süchtig machender Algorithmus? Die Regierung kündigt etwas an, und dann kommt wieder nur irgendein Schas heraus.“ Glawischnig erbost: „Das ist ein politisches Ablenkungsmanöver der Bundesregierung. Denn bis jetzt ist zum Social-Media-Verbot alles unklar. Unsere Jugend unterliegt jedenfalls gerade einem Riesenexperiment der digitalen Großunternehmen zu digitalem Schrott.“ Mölzer formuliert klar: „Das demonstriert die Hilflosigkeit der Regierung.“