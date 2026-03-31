Prinz Harry fordert hohe Entschädigungszahlungen

Leben „zur Qual“ gemacht

Prinz Harry hatte in dem Prozess im Jänner in einer emotionalen Aussage den ANL-Medien vorgeworfen, das Leben seiner Frau Meghan „zur Qual“ gemacht zu haben. Er selbst habe sich wegen der Verfolgung durch die Medien „paranoid“ gefühlt, führte Harry aus, der bei seiner Aussage den Tränen nahe war.