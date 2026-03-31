Ausgerechnet die ORF-Problemfälle sind Gagenkaiser

Mit gleich drei Problemfällen auf den ersten Plätzen. Da ist einmal die Nummer 1 Pius Strobl, der als Wohltätigkeitschef des Hauses auch die „Licht ins Dunkel“-Spendengala organisiert. Der bald 70-Jährige, der die Kronzeugin der ORF-Affäre gut kennt, will die von Ex-Generaldirektor Alexander Wrabetz am letzten Tag seiner Amtszeit unterschriebene Luxuspension über 2,4 Millionen Euro gefälligst am 1. Jänner 2027 auf einmal ausbezahlt haben.