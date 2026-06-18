Schwerverletzter bei Brand im Wiener Karl-Marx-Hof

Unter Atemschutz mussten die Einsatzkräfte in die stark verrauchte Wohnung im Erdgeschoß vordringen. Da die Tür versperrt war, verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt. In der Wohnung wurde ein Mann gefunden und rasch ins Freie gebracht, er wurde sofort der Rettung übergeben und in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie die „Krone“ erfuhr, war der Gerettete aber bei Bewusstsein.