Schwerverletzter bei Brand im Wiener Karl-Marx-Hof

Brandalarm im historischen Wiener Karl-Marx-Hof! Die Berufsfeuerwehr war am Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand Ecke Grinzinger Straße/Heiligenstädter Straße gerufen worden. Ein Bewohner des Gemeindebaus konnte schwer verletzt gerettet werden.
Unter Atemschutz mussten die Einsatzkräfte in die stark verrauchte Wohnung im Erdgeschoß vordringen. Da die Tür versperrt war, verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt. In der Wohnung wurde ein Mann gefunden und rasch ins Freie gebracht, er wurde sofort der Rettung übergeben und in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie die „Krone“ erfuhr, war der Gerettete aber bei Bewusstsein.
Der Brand konnte rasch gelöscht werden, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Die Ursache ist unklar. Die Wiener Berufsfeuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz.
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