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Schwerverletzter bei Brand im Wiener Karl-Marx-Hof

Wien
18.06.2026 22:22
Im Wiener Karl-Marx-Hof gab es am Donnerstagabend Brandalarm.
Im Wiener Karl-Marx-Hof gab es am Donnerstagabend Brandalarm.(Bild: Stefan Steinkogler)
Porträt von Stefan Steinkogler
Porträt von Michaela Braune
Von Stefan Steinkogler und Michaela Braune

Brandalarm im historischen Wiener Karl-Marx-Hof! Die Berufsfeuerwehr war am Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand Ecke Grinzinger Straße/Heiligenstädter Straße gerufen worden. Ein Bewohner des Gemeindebaus konnte schwer verletzt gerettet werden. 

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Unter Atemschutz mussten die Einsatzkräfte in die stark verrauchte Wohnung im Erdgeschoß vordringen. Da die Tür versperrt war, verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt. In der Wohnung wurde ein Mann gefunden und rasch ins Freie gebracht, er wurde sofort der Rettung übergeben und in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie die „Krone“ erfuhr, war der Gerettete aber bei Bewusstsein. 

Die Wiener Berufsfeuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz.
Die Wiener Berufsfeuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz.(Bild: Krone KREATIV)
(Bild: Stefan Steinkogler, Krone KREATIV)
(Bild: Stefan Steinkogler, Krone KREATIV)
(Bild: Stefan Steinkogler, Krone KREATIV)

Der Brand konnte rasch gelöscht werden, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Die Ursache ist unklar. Die Wiener Berufsfeuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz. 

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