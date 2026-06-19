Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

„Wikinger“ gehen viral

WM-Hype! Auch in Norwegens Parlament wird gerudert

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.06.2026 00:58
Auch Norwegens Parlament ließ sich vom Wikinger-Jubel anstecken – Erling Haaland (r.) wird‘s ...
Auch Norwegens Parlament ließ sich vom Wikinger-Jubel anstecken – Erling Haaland (r.) wird‘s freuen.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Justin Setterfield, X/PolymarketSport)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Choreografie der norwegischen Fans bei der Fußball-WM in Nordamerika hat Nachahmer auf höchster Ebene gefunden ...

0 Kommentare

Die Parlamentssitzung am Donnerstag in Oslo wurde kurz unterbrochen, als der Parlamentspräsident den Abgeordneten vorschlug, die Ruderaktion der Fans zu imitieren, um so die Unterstützung für das Nationalteam zu demonstrieren. Die Parlamentarier folgten dem Vorschlag und ruderten in parteiübergreifender Einigkeit.

Die norwegischen Anhänger haben rund um das Auftaktmatch gegen den Irak (4:1) in Boston für Aufsehen und Begeisterung gesorgt. Im Stadion, in Bars, in öffentlichen Verkehrsmitteln und sogar auf Rolltreppen ruderten die rot gekleideten „Wikinger“ im gemeinsamen Rhythmus und in Anlehnung an die Seefahrer-Tradition des Landes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.06.2026 00:58
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
NorwegenParlament
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Fieber
Kolumbien vs. Usbekistan 3:1 – alle Tore im Video
WM-Goldtor
Ghana besiegt Panama – alle Highlights im Video
4:2-Sieg
Englands Hit gegen Kroatien – alle Tore im Video!
WM-Überraschung
Portugal gegen Kongo nur 1:1 – Highlights im Video
3:1 – WM-Auftaktsieg
Österreich vs. Jordanien: Alle Highlights im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.011 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
163.511 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
106.105 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1832 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1480 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
816 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM im Ticker
LIVE: 5:0! Kanadier feiern Torfest gegen Katar
„Wikinger“ gehen viral
WM-Hype! Auch in Norwegens Parlament wird gerudert
Nun mit Bosnien bei WM
2025 kickte Traumtorschütze noch im ÖFB-Trikot
Nach WM-Auftaktsieg
ÖFB-Team: Messi, Posch-News und ein süßer Besuch!
Sieg nach Blamage
Schweiz macht KATARstrophe gegen Bosnien vergessen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf