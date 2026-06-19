WM-Hype! Auch in Norwegens Parlament wird gerudert

Die Choreografie der norwegischen Fans bei der Fußball-WM in Nordamerika hat Nachahmer auf höchster Ebene gefunden ...
Die Parlamentssitzung am Donnerstag in Oslo wurde kurz unterbrochen, als der Parlamentspräsident den Abgeordneten vorschlug, die Ruderaktion der Fans zu imitieren, um so die Unterstützung für das Nationalteam zu demonstrieren. Die Parlamentarier folgten dem Vorschlag und ruderten in parteiübergreifender Einigkeit.
Die norwegischen Anhänger haben rund um das Auftaktmatch gegen den Irak (4:1) in Boston für Aufsehen und Begeisterung gesorgt. Im Stadion, in Bars, in öffentlichen Verkehrsmitteln und sogar auf Rolltreppen ruderten die rot gekleideten „Wikinger“ im gemeinsamen Rhythmus und in Anlehnung an die Seefahrer-Tradition des Landes.
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