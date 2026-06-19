WM-Hype! Auch in Norwegens Parlament wird gerudert

Die norwegischen Anhänger haben rund um das Auftaktmatch gegen den Irak (4:1) in Boston für Aufsehen und Begeisterung gesorgt. Im Stadion, in Bars, in öffentlichen Verkehrsmitteln und sogar auf Rolltreppen ruderten die rot gekleideten „Wikinger“ im gemeinsamen Rhythmus und in Anlehnung an die Seefahrer-Tradition des Landes.