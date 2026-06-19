Türkei-Teamchef kontert: „Verdienen mehr Respekt“

„Wir haben dieses Spiel mit klarem Kopf vorbereitet, obwohl um uns herum so viel Chaos war“, sagte Montella an seinem 52. Geburtstag. „Ich beziehe mich nicht auf alle Medien, aber es gibt ein paar Individuen, die für Wirbel sorgen.“ Er habe nach dem 0:2 zwar Kritik erwartet, „aber nicht in diesem Ausmaß“. Der Druck für den Trainer und seine Mannschaft um Star Arda Güler von Real Madrid ist groß. Sollte Co-Gastgeber USA gegen Australien mindestens einen Punkt holen und die Türkei verlieren, droht das Aus nach der Gruppenphase nach nur zwei Spielen.