WAC-Goalie Polster: „Bereit für nächsten Schritt!“

Exakt 30 Tage nach dem Aus im Europacup-Play-off gegen Ried bat WAC-Coach Thomas Silberberger seine Mannschaft am Donnerstag wieder zum Trainingsstart in die Lavanttal-Arena. Und verschaffte sich beim traditionellen Shuttle-Run einen ersten Eindruck darüber, wie gut seine Jungs über die freien Tage gearbeitet haben. „Aber wir hatten beim Heimprogramm ohnehin alles im Blick. Durchs neue Technikzeitalter können wir alles kontrollieren“, sagt der Trainer. Bei den Läufen setzten sich am Ende die Youngsters Marco Sulzner und Fabian Wohlmuth durch.