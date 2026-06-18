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WAC-Goalie Polster: „Bereit für nächsten Schritt!“

Fußball National
18.06.2026 22:09
WAC-Goalie Nikolas Polster tendiert ins Ausland.
WAC-Goalie Nikolas Polster tendiert ins Ausland.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Marcel Santner
Porträt von Claudio Trevisan
Von Marcel Santner und Claudio Trevisan

Mit 23 Spielern ist der WAC am Donnerstag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet – darunter waren auch fünf der sieben bisherigen Neuzugänge. Coach Thomas Silberberger will an den Leistungen zum Saisonende anknüpfen: „Defensiv hat da einiges geklappt.“ Tormann Polster sieht seine Zukunft im Ausland. Und: So viel kostete Abwehr-Talent Kitz.

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Exakt 30 Tage nach dem Aus im Europacup-Play-off gegen Ried bat WAC-Coach Thomas Silberberger seine Mannschaft am Donnerstag wieder zum Trainingsstart in die Lavanttal-Arena. Und verschaffte sich beim traditionellen Shuttle-Run einen ersten Eindruck darüber, wie gut seine Jungs über die freien Tage gearbeitet haben. „Aber wir hatten beim Heimprogramm ohnehin alles im Blick. Durchs neue Technikzeitalter können wir alles kontrollieren“, sagt der Trainer. Bei den Läufen setzten sich am Ende die Youngsters Marco Sulzner und Fabian Wohlmuth durch.

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