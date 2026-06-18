Verrückte Aktionen! ÖFB-Fans hinterließen Spuren

Österreichs Fans sind weitergezogen. Viele flogen von San Francisco nach Las Vegas, ehe es nach Dallas zum Spiel gegen Argentinien geht. Aber die ÖFB-Anhänger haben mit großartigen und manchmal auch verrückten Aktionen Spuren hinterlassen. Ein Rückblick auf die Tage in San Francisco.
Die erste ganz große Party stieg schon am Montag in Leopold´s Gasthaus in San Francisco. Jedes vorbeifahrende Auto wurde von den Fans gefeiert. Die ersten elektrolytischen Getränke flossen gut, die Stimmung war prächtig.
Barhocker-Jubel
Und auch bei der zweiten Station, der „R Bar“, ging es hoch her. In Anlehung an den Klappsessel-Jubel von ÖFB-Kapitän David Alaba bei Real Madrid gab es hier den Barhocker-Jubel.
Unvergesslicher Fanmarsch
Unvergessen ist auch der Fanmarsch vom Democracy Way zum Stadion. Tausende Fans sorgten für unvergessliche Bilder und eine rot-weiß-rote Wand. Da baten sogar Polizisten um Selfies. Auch internationale TV-Anstalten zeigten diese Bilder.
Neben dem klassischen Sightseeing probierten die Red Eagles Austria auch ein Robotaxi aus. Und hatten dabei sehr viel Spaß.
Und die Red Hot Austrian Fans mieteten sich vor dem Auftaktspiel gegen Jordanien eine Stretch-Limousine. Da rannte natürlich der Schmäh.
Und die Freunde der Liliputbahn haben schon den WM-Pokal dabei. Obmann Luis Cordero und seine Freunde träumen groß.
Nun darf sich Dallas auf die ÖFB-Fans freuen
Fix ist: Dallas darf sich ab Sonntag auch auf lässige Aktionen der rot-weiß-roten Fans freuen. Aber in den nächsten Tagen steht noch Sightseeing auf dem Programm. Besonders viele Fans sind nach Las Vegas weitergereist.
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