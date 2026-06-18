Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Bye, bye San Francisco

Verrückte Aktionen! ÖFB-Fans hinterließen Spuren

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 22:22
Auch dieser Polizist wollte ein Bild mit den Red Hot Austrian Fans.
Auch dieser Polizist wollte ein Bild mit den Red Hot Austrian Fans.(Bild: Red Hot Austrian Fans)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Fans sind weitergezogen. Viele flogen von San Francisco nach Las Vegas, ehe es nach Dallas zum Spiel gegen Argentinien geht. Aber die ÖFB-Anhänger haben mit großartigen und manchmal auch verrückten Aktionen Spuren hinterlassen. Ein Rückblick auf die Tage in San Francisco.

0 Kommentare

Die erste ganz große Party stieg schon am Montag in Leopold´s Gasthaus in San Francisco. Jedes vorbeifahrende Auto wurde von den Fans gefeiert. Die ersten elektrolytischen Getränke flossen gut, die Stimmung war prächtig.

Barhocker-Jubel
Und auch bei der zweiten Station, der „R Bar“, ging es hoch her. In Anlehung an den Klappsessel-Jubel von ÖFB-Kapitän David Alaba bei Real Madrid gab es hier den Barhocker-Jubel.

Unvergesslicher Fanmarsch
Unvergessen ist auch der Fanmarsch vom Democracy Way zum Stadion. Tausende Fans sorgten für unvergessliche Bilder und eine rot-weiß-rote Wand. Da baten sogar Polizisten um Selfies. Auch internationale TV-Anstalten zeigten diese Bilder.

Neben dem klassischen Sightseeing probierten die Red Eagles Austria auch ein Robotaxi aus. Und hatten dabei sehr viel Spaß.

Und die Red Hot Austrian Fans mieteten sich vor dem Auftaktspiel gegen Jordanien eine Stretch-Limousine. Da rannte natürlich der Schmäh. 

Und die Freunde der Liliputbahn haben schon den WM-Pokal dabei. Obmann Luis Cordero und seine Freunde träumen groß.

Nun darf sich Dallas auf die ÖFB-Fans freuen
Fix ist: Dallas darf sich ab Sonntag auch auf lässige Aktionen der rot-weiß-roten Fans freuen. Aber in den nächsten Tagen steht noch Sightseeing auf dem Programm. Besonders viele Fans sind nach Las Vegas weitergereist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 22:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Fieber
Kolumbien vs. Usbekistan 3:1 – alle Tore im Video
WM-Goldtor
Ghana besiegt Panama – alle Highlights im Video
4:2-Sieg
Englands Hit gegen Kroatien – alle Tore im Video!
WM-Überraschung
Portugal gegen Kongo nur 1:1 – Highlights im Video
3:1 – WM-Auftaktsieg
Österreich vs. Jordanien: Alle Highlights im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.825 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
162.486 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
104.704 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1832 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1480 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
816 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM 2026 im TICKER
LIVE: Toooooor! Manzambi erlöst die Schweizer
Bye, bye San Francisco
Verrückte Aktionen! ÖFB-Fans hinterließen Spuren
Nach WM-Aufregung
Ivorer darf einreisen! Wende vor Deutschland-Match
Sport Tv Logo
Einer seit 2012 im Amt
Skurrile Entlassungen! Diese Trainer mussten gehen
Sport Tv Logo
Obwohl Ball „bremst“
Schmid im Trend: Das ist die WM der Scharfschützen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf