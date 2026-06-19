Pochettinos emotionale Worte an Lionel Messi

US-Trainer Mauricio Pochettino hat die Pressekonferenz vor dem zweiten Fußball-WM-Spiel gegen Australien für emotionale Worte an seinen ehemaligen Spieler Lionel Messi genutzt. „Ich möchte ihm all meine Unterstützung zusenden, weil er in einer schwierigen familiären Situation ist“, sagte Pochettino. „Ich möchte seiner Familie meine besten Wünsche übermitteln.“ Hintergrund dieser Aussagen ist, dass Messis Vater nach Angaben der Familie „unter medizinischer Beobachtung“ steht.