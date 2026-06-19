Straka mit „Achterbahnfahrt“ zum US-Open-Auftakt

„Ärgern tut man sich auch genug da draußen!“

Damit wahrte der zweifache Ryder-Cup-Champion die Chance auf den Sprung ins Wochenende. „Der Platz ist so schon schwer genug. Mit dem Wind noch dazu ist es wirklich schwer. Man kann Schläge spielen, die man normalerweise nicht spielt, das macht schon Spaß. Aber ärgern tut man sich auch genug da draußen“, lautete Strakas Fazit bei Sky.