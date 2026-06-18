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Mit nur 31 gestorben

Pietro Lombardi: Emotionaler Abschied von Cousine

Society International
18.06.2026 14:24
„DSDS“-Sieger Pietro Lombardi trauert um seine Cousine. Sie wurde nur 31 Jahre alt.
„DSDS“-Sieger Pietro Lombardi trauert um seine Cousine. Sie wurde nur 31 Jahre alt.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Panama Pictures, instagram.com/pietrolombardi)
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Von krone.at

Pietro Lombardi nimmt auf Instagram mit emotionalen Worten Abschied von seiner geliebten Cousine. Diese sei, so erklärte der „DSDS“-Sieger, mit gerade mal 31 Jahren verstorben.

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Manchmal sind es alte Fotos, die plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Bilder aus der Kindheit, die jahrelang unbeachtet in Alben oder auf Festplatten schlummern, werden nach einem schweren Verlust zu unschätzbaren Erinnerungen. Genau einen solchen Moment teilt nun Pietro mit seinen Fans.

Lombardi zeigt „wertvolle Erinnerung“
Denn der Sänger trauert um seine Cousine, die im Alter von nur 31 Jahren gestorben ist, wie er in einer berührenden Botschaft in seiner Instagram-Story öffentlich macht.

Mit diesem Kinderfoto und berührenden Zeilen nimmt Pietro Lombardi auf Instagram gerade Abschied ...
Mit diesem Kinderfoto und berührenden Zeilen nimmt Pietro Lombardi auf Instagram gerade Abschied von seiner Cousine.(Bild: instagram.com/pietrolombardi)

Zu einem gemeinsamen Kinderfoto veröffentlichte Pietro Lombardi einen Text, der seine Fans wohl zu Tränen rührt. „Dieses Foto zeigt uns als Kinder“, schrieb der Musiker. Besonders nachdenklich macht ihn gerade eine Erkenntnis: „Niemand denkt in solchen Momenten daran, wie wertvoll diese Erinnerungen eines Tages sein werden.“

Der Tod seiner Cousine treffe die Familie schwer, so Lombardi, der in seiner Nachricht deutlich macht, wie eng die Verbindung zu ihr war. „Ihr viel zu früher Abschied erfüllt unsere Familie mit tiefer Trauer“, erklärte er.

Cousine kämpfte gegen schwere Krankheit
Laut Lombardi habe seine Cousine über einen längeren Zeitraum gegen eine schwere Krankheit gekämpft, Details zur Diagnose nannte er jedoch nicht. Stattdessen konzentrierte er sich auf ihren Mut und ihre Stärke. „Sie hat lange und tapfer gekämpft“, schrieb der 34-Jährige in seinem Abschiedspost.

Trotz des großen Schmerzes versuche die Familie, Trost in dem Gedanken zu finden, dass ihr Leiden nun beendet ist, fuhr der Sänger fort. Er wünscht sich, sie möge „an einem besseren Ort voller Frieden, Liebe und Licht“ sein, schrieb Lombardi.

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Besonders bewegend sind die abschließenden Worte ehemaligen „DSDS“-Stars. „Du wirst uns unendlich fehlen“, schrieb er an seine verstorbene Cousine. Gleichzeitig betonte er: „Aber in unseren Herzen wirst du für immer weiterleben.“

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