Bei Unfall „wie durch ein Wunder“ niemand verletzt

Ein Auto hatte sich Dienstagfrüh im Bezirk Liezen in der Steiermark überschlagen, nachdem es auf der winterlichen Fahrbahn von der Straße abgekommen war. Niemand kam zu Schaden.
Am Dienstag kurz vor 7 Uhr früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Strassen (Bezirk Liezen) zu einem Verkehrsunfall zur Radlingstrasse alarmiert. Ein Auto war dort auf der winterlichen Fahrbahn von der Straße abgekommen, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Bach.
Fahrzeug wurde geborgen
Laut Feuerwehr wurde bei dem Unfall „wie durch ein Wunder“ niemand verletzt. Mithilfe eines Lkw-Krans bargen die Einsatzkräfte das Fahrzeug, es wurde abgeschleppt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Strasssen waren auch ein Bauunternehmen und der ÖAMTC im Dienst.
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