Bei Unfall „wie durch ein Wunder“ niemand verletzt

Fahrzeug wurde geborgen

Laut Feuerwehr wurde bei dem Unfall „wie durch ein Wunder“ niemand verletzt. Mithilfe eines Lkw-Krans bargen die Einsatzkräfte das Fahrzeug, es wurde abgeschleppt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Strasssen waren auch ein Bauunternehmen und der ÖAMTC im Dienst.