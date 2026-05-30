Steiermark: Warnung vor Sturmböen und Unwettern

Keine Hitze in der nächsten Woche

Am Sonntag sollte die Sturmgefahr dann gebannt sein, dafür ist das Potenzial für Unwetter mit Starkregen und Hagel vorhanden – insbesondere wieder im Bezirk Südoststeiermark. Der Montag ist aus heutiger Prognose verregnet, auf einen sonnigen Dienstag folgt ein erneut regnerischer Mittwoch. Das verlängerte Fronleichnams-Wochenende könnte stabiles, aber nicht heißes Wetter bringen.