Steiermark: Warnung vor Sturmböen und Unwettern

Besorgt geht derzeit in Teilen der Steiermark der Blick in Richtung Himmel: Am Samstag könnte es laut dem Land noch zu heftigen Sturmböen in einzelnen Regionen kommen. Der Sonntag hat dann das Potenzial für Unwetter mit Starkregen, insbesondere im Südosten.
Die erste Hitzewelle des Jahres geht ihrem Ende entgegen, ab Sonntag dürfte in der Steiermark die 30-Grad-Marke nicht mehr geknackt werden. Bereits am Samstag ging es nur noch in der südlichen Steiermark in diese Richtung.
Am Nachmittag gab es dann, nach einem Austausch mit den Meteorologen von Geosphere, eine Sturmwarnung: Windböen bis zu 80 km/h sind in den nächsten Stunden möglich, zunächst in der Obersteiermark, später auch im Südosten. Die Behörden bitten um Vorsicht.
Keine Hitze in der nächsten Woche
Am Sonntag sollte die Sturmgefahr dann gebannt sein, dafür ist das Potenzial für Unwetter mit Starkregen und Hagel vorhanden – insbesondere wieder im Bezirk Südoststeiermark. Der Montag ist aus heutiger Prognose verregnet, auf einen sonnigen Dienstag folgt ein erneut regnerischer Mittwoch. Das verlängerte Fronleichnams-Wochenende könnte stabiles, aber nicht heißes Wetter bringen.
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