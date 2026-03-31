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„Gefühl von Ohnmacht“

Verona Pooth bekam Fake-Pornobilder von sich

Society International
31.03.2026 10:18
Verona Pooth bekam gefälschte Pornobilder von sich zugeschickt und brachte diese zur Anzeige. ...
Verona Pooth bekam gefälschte Pornobilder von sich zugeschickt und brachte diese zur Anzeige. Doch ohne Erfolg, wie sie jetzt verriet.(Bild: APA/AFP/John MACDOUGALL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Verona Pooth hat nach eigenen Worten erfolglos Anzeige wegen gefälschter pornografischer Bilder von sich erstattet. „Ich habe immer wieder Fotos zugeschickt bekommen, darunter auch pornografische Bilder, auf die mein Kopf montiert wurde“, sagte die 57-Jährige der Illustrierten „Bunte“. 

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Dazu seien handgeschriebene Texte gekommen, deren Inhalt sie gar nicht wiederholen wolle.

„Man fühlt sich bloßgestellt“
Sie habe den Fall zur Anzeige gebracht, doch der Absender hätte nicht ermittelt werden können. „Diese Ohnmacht ist schwer auszuhalten und macht wütend und auch ängstlich“, sagte Pooth.

Was sie zusätzlich überrascht habe, war dieses Gefühl von Scham. „Rational weiß man, dass man keinerlei Schuld trägt – und trotzdem fühlt man sich bloßgestellt und in seiner Würde verletzt.“

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Fühlt mit Fernandes
Pooth äußerte sich vor dem Hintergrund der Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Dabei geht es um das Erstellen und Verbreiten gefälschter pornografischer Aufnahmen. Ulmen bestreitet die Anschuldigungen, es gilt die Unschuldsvermutung.

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