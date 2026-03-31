Gute Nachricht? Buckewal „Timmy“ ist verschwunden

„Sein Weg wird noch sehr weit sein“

Am Montagabend „motivierte“ ein Boot mit sechs bis acht Leuten den Wal in der Wismarer Bucht. Erst zog das Boot weite Kreise um „Timmy“, dann wurden sie immer enger. Auch schlugen die Retter immer wieder mit einem Paddel aufs Wasser, um den Meeressäuger auf die richtige Route zu lenken. Und das zahlte sich aus. „Timmy“ schwamm los – wohl Richtung offenes Meer. „Sein Weg wird noch sehr weit sein. Aber es ist ein guter erster Schritt. Wir haben die Experten aus dem Ausland, mit denen wir ständig in Kontakt sind, ernst genommen. Sie haben uns bestätigt, dass der Weg, den wir gewählt haben, der richtige sein könnte. Für den Moment sieht es nun ja so aus“, berichtete Sandra Schöttner von Greenpeace gegenüber der „Bild“.