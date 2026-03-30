Bombenfund in Linz führt zu Straßensperren

Bombenalarm in Linz! Am Montagnachmittag wurde am Linzer Froschberg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Aktuell werden großräumige Absperrungen eingerichtet, da unklar ist, ob das Kriegsrelikt noch scharf ist.
Die Fliegerbombe – laut ersten Informationen eine 250-Kilo-Bombe aus dem amerikanischen Arsenal – wurde bei Grabungsarbeiten in der Kudlichstraße freigelegt.
Spezialisten vor Ort
Die Polizei bittet, die Umgebung zu meiden und unnötige Fahrten zu unterlassen, da gerade Sperrmaßnahmen eingeleitet werden. Unklar ist noch, ob von dem Blindgänger eine akute Gefahr ausgeht. Spezialisten untersuchen die Bombe, dann wird klar, ob sie noch heute geborgen werden kann.
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