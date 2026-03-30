Bombenfund in Linz führt zu Straßensperren

Spezialisten vor Ort

Die Polizei bittet, die Umgebung zu meiden und unnötige Fahrten zu unterlassen, da gerade Sperrmaßnahmen eingeleitet werden. Unklar ist noch, ob von dem Blindgänger eine akute Gefahr ausgeht. Spezialisten untersuchen die Bombe, dann wird klar, ob sie noch heute geborgen werden kann.