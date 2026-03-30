Polizei findet Cannabis-Aufzucht mit 72 Pflanzen

Weitere Ermittlungen führten noch am selben Tag zu einem 30-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Thalgau. Bei ihm fanden Polizisten eine professionelle Cannabisaufzuchtanlage mit 72 Pflanzen und rund ein halbes Kilogramm Cannabiskraut. Die Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt, Suchtmittel und Anlage sichergestellt. Als Motiv nannten beide Geldprobleme, sie waren geständig.