Polizei findet Cannabis-Aufzucht mit 72 Pflanzen

Ermittlungen wegen Suchtmittelhandels haben in Thalgau zu zwei Beschuldigten geführt. Bei Hausdurchsuchungen stellte die Polizei Cannabis, eine Waage und eine professionelle Aufzuchtanlage sicher. Beide Männer werden auf freiem Fuß angezeigt, sie zeigten sich geständig.
Aufgrund von Hinweisen aus Ermittlungen forschten Polizisten einen 20-jährigen Thalgauer aus, der gemeinsam mit einem weiteren Mann in den letzten ein bis zwei Jahren Suchtmittel an mehrere Abnehmer verkauft haben soll.
Bei einer Hausdurchsuchung am 26. März stellten die Beamten beim 20-Jährigen rund 50 Gramm Cannabiskraut sowie eine Suchtmittelwaage sicher.
Weitere Ermittlungen führten noch am selben Tag zu einem 30-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Thalgau. Bei ihm fanden Polizisten eine professionelle Cannabisaufzuchtanlage mit 72 Pflanzen und rund ein halbes Kilogramm Cannabiskraut. Die Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt, Suchtmittel und Anlage sichergestellt. Als Motiv nannten beide Geldprobleme, sie waren geständig.
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