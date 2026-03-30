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Mysteriöser Todessturz: Was geschah wirklich?

Salzburg
30.03.2026 14:54
Polizei bittet um Hinweise: Was passierte in diesem Haus?
Polizei bittet um Hinweise: Was passierte in diesem Haus?(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Ein Mann stürzte aus dem siebten Stock eines Wohnhauses in der Stadt Salzburg in den Tod. Die genauen Umstände sind unklar. Jetzt bittet die Polizei gar die Bewohner des Wohnkomplexes um Mithilfe – es ist gar von einem möglichen „schweren Verbrechen“ die Rede ...

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Der Vorfall ist knapp zwei Wochen her, doch vieles ist immer noch unklar. Fakt ist: Am späten Abend des 16. März stürzte in einem Haus in der Salzburger Fanny-von-Lehnert-Straße ein Mann aus dem siebten Stock. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

War es ein Unfall?
Ein freiwilliger Sprung? Oder gar ein Verbrechen? Die Polizei bittet jetzt die Bewohner des Hauses um Mithilfe. Sie bekamen ein Schreiben zugestellt. „Jede Wahrnehmung könnte wichtig sein und durch ihren Hinweis könnten Sie wesentlich zur Aufklärung eines schweren Verbrechens beitragen“, heißt es darin wörtlich.

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Denn: Der Mann war kurz vor dem Zeitpunkt des verheerenden Sturzes nicht allein in seiner Wohnung im siebten Stock. Es dürfte sich um eine Feier gehandelt haben, welche eskaliert sein könnte. Im Schreiben der Polizei ist von einer „körperlichen Auseinandersetzung“, in die mehrere Männer „mutmaßlich geraten“ sein sollen.

Dieser Brief ging an die Hausbewohner.
Dieser Brief ging an die Hausbewohner.(Bild: Markus Tschepp)

Jetzige Aufrufe sind „reine Routine“
Auf „Krone“-Anfrage heißt es seitens der Polizei, dass der jetzige Aufruf „reine Routine“ sei. Man wolle so ein umfassendes Ermittlungsergebnis bekommen, gehe aber eher von einem freiwilligen Sprung aus.

Auffällig: Unmittelbar nach dem Sturz war die Exekutive mit einem Großaufgebot vor Ort. Gleich mehrere Personen wurden damals auf die Polizeiinspektion gebracht.

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