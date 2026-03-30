Mysteriöser Todessturz: Was geschah wirklich?

Denn: Der Mann war kurz vor dem Zeitpunkt des verheerenden Sturzes nicht allein in seiner Wohnung im siebten Stock. Es dürfte sich um eine Feier gehandelt haben, welche eskaliert sein könnte. Im Schreiben der Polizei ist von einer „körperlichen Auseinandersetzung“, in die mehrere Männer „mutmaßlich geraten“ sein sollen.