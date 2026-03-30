Mysteriöser Todessturz: Was geschah wirklich?

Ein Mann stürzte aus dem siebten Stock eines Wohnhauses in der Stadt Salzburg in den Tod. Die genauen Umstände sind unklar. Jetzt bittet die Polizei gar die Bewohner des Wohnkomplexes um Mithilfe – es ist gar von einem möglichen „schweren Verbrechen“ die Rede ...
Der Vorfall ist knapp zwei Wochen her, doch vieles ist immer noch unklar. Fakt ist: Am späten Abend des 16. März stürzte in einem Haus in der Salzburger Fanny-von-Lehnert-Straße ein Mann aus dem siebten Stock. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
War es ein Unfall?
Ein freiwilliger Sprung? Oder gar ein Verbrechen? Die Polizei bittet jetzt die Bewohner des Hauses um Mithilfe. Sie bekamen ein Schreiben zugestellt. „Jede Wahrnehmung könnte wichtig sein und durch ihren Hinweis könnten Sie wesentlich zur Aufklärung eines schweren Verbrechens beitragen“, heißt es darin wörtlich.
Denn: Der Mann war kurz vor dem Zeitpunkt des verheerenden Sturzes nicht allein in seiner Wohnung im siebten Stock. Es dürfte sich um eine Feier gehandelt haben, welche eskaliert sein könnte. Im Schreiben der Polizei ist von einer „körperlichen Auseinandersetzung“, in die mehrere Männer „mutmaßlich geraten“ sein sollen.
Jetzige Aufrufe sind „reine Routine“
Auf „Krone“-Anfrage heißt es seitens der Polizei, dass der jetzige Aufruf „reine Routine“ sei. Man wolle so ein umfassendes Ermittlungsergebnis bekommen, gehe aber eher von einem freiwilligen Sprung aus.
Auffällig: Unmittelbar nach dem Sturz war die Exekutive mit einem Großaufgebot vor Ort. Gleich mehrere Personen wurden damals auf die Polizeiinspektion gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.