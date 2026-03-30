Mehr als 300 Hasen von Fahrzeugen überfahren

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) und die Naturschützer vom WWF setzen sich daher für einen stärkeren Schutz der Natur- und Lebensräume vor weiterer Verbauung ein. Denn: Mehr als 9200 Kilometer Straßen durchziehen Salzburg und zerschneiden damit auch den Lebensraum von Tieren. Das Überqueren der Straßen ist für Tiere lebensgefährlich. Je mehr Autos und Lastwagen fahren und je höher deren Tempo, umso größer das Risiko für Tiere unter die Räder zu kommen. „Die Natur darf nicht noch mehr unter die Räder kommen“, heißt es vom VCÖ.