Selenskyj entschuldigte sich für Drohnenvorfall

Selenskyj sagte nicht, welche Ostertage er meint. Die orthodoxen Kirchen in der Ukraine wie in Russland feiern das Osterfest heuer am 12. April – eine Woche nach den westlichen Kirchen. In dem seit über vier Jahren dauernden Krieg hat es mehrere Versuche gegeben, ein Schweigen der Waffen an hohen Feiertagen zu vereinbaren. Meist hatte dies wenig Einfluss auf die Kämpfe. Zuletzt verkündete der russische Machthaber Wladimir Putin 2025 Feuerpausen über Ostern und die Weltkriegsgedenktage im Mai, lehnte aber eine Weihnachts-Waffenruhe ab.