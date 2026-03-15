Trump lehnt Drohnen-Hilfe aus der Ukraine ab

Unterdessen warnte Irans Außenminister Abbas Araghtschi andere Länder vor Maßnahmen, die zu einer Ausweitung des Krieges seines Landes gegen die USA und Israel führen könnten. Damit sprach er indirekt den Aufruf Trumps an, eine internationale Sicherungsmission mit Kriegsschiffen in der Straße von Hormuz ins Leben zu rufen. Araghtschi wies auch Gerüchte über den Gesundheitszustand des neuen obersten Führers seines Landes, Mojtaba Khamenei, zurück. Khamenei erfreue sich bester Gesundheit und habe die Lage im Griff, sagte der Minister laut der Nachrichtenagentur Irna. Es gebe auch keine Spaltung innerhalb der Regierung oder des Militärs.