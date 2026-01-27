Weiter keine Gage! Prüfer Kraßnig klagt die Stadt

„Gutachten brachten der Stadt Millionen“

Stadtchef Christian Scheider meint, dass Kraßnig klagen solle. „Der Rechnungshof kann nicht die erhofften Antworten geben. Denn die Parteien stoßen sich an der Höhe der Gage für ein Gutachten.“ Das macht Kraßnig auch: „Meine Gutachten haben der Stadt Millionen Euro gebracht. Es reicht. Ich klage.“ Und die Chancen des Wirtschaftsprüfers vor Gericht stehen ausgezeichnet. Solche Methoden bringen es mit sich, dass bald kein vernünftiger Prüfer mehr ein Gutachten für die Stadt Klagenfurt verfassen wird.