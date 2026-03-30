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Sechsstelliger Betrag

Pensionist (84) fiel auf Internetbetrüger herein

Salzburg
30.03.2026 22:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Hira/peopleimages.com – stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Falschen Mitarbeitern einer echten Internet-Tradingplattform ist ein 84-jähriger Salzburger Ende März aufgesessen. Besonders bitter: Er selbst nutzte genau jene Plattform, von der die Betrüger vorgaben, selbst zu sein. Wohl deshalb installierte er eine Software für den Fernzugriff ...

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Dabei forderten die Betrüger den Salzburger zu genau dieser Installation auf. Im Anschluss gelang ihnen durch das Programm der Zugriff auf das Handy und den Computer des Pensionisten.

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Wie die Polizei heute mitteilte, überwiesen sich die Betrüger am 26. und 27. März dann innerhalb von zwei Tagen eine sechsstellige Summe vom Konto des 84-Jährigen. 

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