Pensionist (84) fiel auf Internetbetrüger herein

Falschen Mitarbeitern einer echten Internet-Tradingplattform ist ein 84-jähriger Salzburger Ende März aufgesessen. Besonders bitter: Er selbst nutzte genau jene Plattform, von der die Betrüger vorgaben, selbst zu sein. Wohl deshalb installierte er eine Software für den Fernzugriff ...
Dabei forderten die Betrüger den Salzburger zu genau dieser Installation auf. Im Anschluss gelang ihnen durch das Programm der Zugriff auf das Handy und den Computer des Pensionisten.
Wie die Polizei heute mitteilte, überwiesen sich die Betrüger am 26. und 27. März dann innerhalb von zwei Tagen eine sechsstellige Summe vom Konto des 84-Jährigen.
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