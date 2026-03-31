Osterschinken lässt die „Muckis“ wachsen

Ob warm aus dem Ofen, kalt zur Jause, mit Krenn oder Ei – was früher aus Tradition gegessen wurde, liegt jetzt wieder voll im Ernährungstrend. Denn der große Protein-Gehalt macht Schinken zum bevorzugten Produkt vieler Kraftsportler. „Rund 20 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm machen mageren Schinken zur starken Proteinquelle. Eiweiß hat so auch den Sprung vom Fitnessstudio ins Supermarktregal geschafft – und damit mitten in den Alltag“, betont Berger, dass die Sensibilität für den Bedarf an dem Muskelaufbaustoff nun breit in der Bevölkerung angekommen sei.