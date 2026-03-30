Frau soll Stiefvater Gift in Döner gemischt haben

Bis zum 21. April sind fünf Verhandlungstermine angesetzt. In einem ersten Urteil war die 35-Jährige freigesprochen worden, doch die Staatsanwaltschaft legte Einspruch ein und bekam Recht. Laut einem „Bild“-Bericht wirft die Anklage der Frau vor, das starke Schmerzmittel Oxycodon in einen Döner gemischt zu haben. Diesen soll sie dann ihrem Stiefvater angeboten haben, den sie damit umbringen wollte.