Prozess in Sachsen
Frau soll Stiefvater Gift in Döner gemischt haben
In Sachsen soll eine 35-Jährige zugegeben haben, ihrem Stiefvater Gift in einen Döner gemischt zu haben. Der Mann überlebte, die Stieftochter steht ab Mittwoch vor dem Landgericht Zwickau.
Bis zum 21. April sind fünf Verhandlungstermine angesetzt. In einem ersten Urteil war die 35-Jährige freigesprochen worden, doch die Staatsanwaltschaft legte Einspruch ein und bekam Recht. Laut einem „Bild“-Bericht wirft die Anklage der Frau vor, das starke Schmerzmittel Oxycodon in einen Döner gemischt zu haben. Diesen soll sie dann ihrem Stiefvater angeboten haben, den sie damit umbringen wollte.
Dem Mann sei schwindelig geworden und er sei mehrfach eingeschlafen. Anschließend musste er sich wiederholt übergeben. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass dies der Grund für sein Überleben sein könnte, sprich, dass der Wirkstoff durch das Erbrechen nicht voll zur Wirkung kam. Denkbar ist auch, dass die Dosierung des Betäubungsmittels zu gering war.
Wenige Tage später soll die Angeklagte ihrem Stiefvater die Tat gestanden haben. Nun muss entschieden werden, ob der Freispruch aus erster Instanz Bestand hat, oder ob es doch zu einer Verurteilung wegen versuchten Mordes kommt.
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