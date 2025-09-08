Lebenslange Haft für „Pilz-Mörderin“ in Australien

Möglichkeit auf Bewährung nach 33 Jahren

In der Urteilsverkündung am Montag in Melbourne verkündete Richter Christopher Beale, Patterson habe ihren Opfern und deren Familien ein „Trauma“ zugefügt. „Ihr Versagen, Reue zu zeigen, streut Salz in die Wunden aller Opfer“, fügte er hinzu. Die 50-jährige Dreifachmörderin soll nach 33 Jahren erstmals die Möglichkeit zur Bewährung erhalten. Ihre Anwälte können noch Berufung gegen ihre Verurteilung und das Urteil einlegen.