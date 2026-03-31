Fahrradtourist wurde als Opferstockdieb entlarvt

Mit dem Diebstahl aus dem Opferstock der Pfarrkirche Au will der Mann jedenfalls nichts zu tun haben. Zufall also, dass in seinem Zelt Werkzeuge, Drähte und Klebeband gefunden werden – „klassisches Zubehör“, wie die Staatsanwältin bemerkt. Dazu 186 Euro und ein paar Schweizer Rappen. Der „Eddy Merckx der Alpen“ bleibt vor Gericht erstaunlich ahnungslos. „Ich erinnere mich nicht an diese Kirche“, sagt er, selbst als ihm ein Foto unter die Nase gehalten wird. Und als er seine Route auf der Landkarte zeigen soll, verirrt er sich – nicht nur geografisch. Ein Zeuge hatte ihn zuvor bereits verdächtig nahe der Kirche in Schnepfau gesehen.