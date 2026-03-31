55 erfolgreiche Abschlüsse in der Pflegeausbildung

Die Pflegeschule Vorarlberg feierte am 27. März 2026 einen erfolgreichen Abschlussjahrgang. 55 neue Pflegekräfte können nun ins Berufsleben starten.
55 Absolventinnen und Absolventen erhielten im Vinomnasaal in Rankweil ihre Abschlusszeugnisse und starten nun ins Berufsleben. Unter den Absolventinnen und Absolventen schlossen 21 die Pflegefachassistenz ab, 24 die Pflegeassistenz und zehn die Fachschule für Sozialberufe, Gesundheit und Pflege.
Die Pflege ist für die Gesellschaft unverzichtbar. Um die Ausbildung der so dringend benötigten Fachkräfte noch bedarfsorientierter zu gestalten, wurden in Vorarlberg Ressourcen gebündelt: Die drei bisherigen Gesundheits- und Krankenpflegeschulen bilden organisatorisch seit 2023 die „Pflegeschule Vorarlberg“
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