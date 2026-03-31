55 erfolgreiche Abschlüsse in der Pflegeausbildung

55 Absolventinnen und Absolventen erhielten im Vinomnasaal in Rankweil ihre Abschlusszeugnisse und starten nun ins Berufsleben. Unter den Absolventinnen und Absolventen schlossen 21 die Pflegefachassistenz ab, 24 die Pflegeassistenz und zehn die Fachschule für Sozialberufe, Gesundheit und Pflege.