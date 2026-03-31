Pfarrer: „Ostern ist Training für den eigenen Tod“

Vor dem großen Fest geht es um das Trauern. Denn der Karfreitag dreht sich um Dunkelheit und das Sterben. Dabei soll genau dieses Thema Hoffnung geben. Warum das oft nicht so einfach ist? Die „Krone“ hat sich mit Pfarrprovisor Rupert Santner und Dechant Christian Schreilechner darüber unterhalten.