Pfarrer: „Ostern ist Training für den eigenen Tod“

Vor dem großen Fest geht es um das Trauern. Denn der Karfreitag dreht sich um Dunkelheit und das Sterben. Dabei soll genau dieses Thema Hoffnung geben. Warum das oft nicht so einfach ist? Die „Krone“ hat sich mit Pfarrprovisor Rupert Santner und Dechant Christian Schreilechner darüber unterhalten.
Stark verwurzelt bei den Salzburgern sind nach wie vor die fröhlicheren und bunten Ostertraditionen. „Die Auferstehungsgottesdienste sind gut besucht“, weiß Pfarrprovisor Rupert Santner – besser bekannt als „Don Rupi“ – der in Faistenau und Hintersee im Einsatz ist. Schwieriger werde das rund um den Karfreitag, einen Tag, der sich um Dunkelheit, Kreuzigung und Tod drehe.
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