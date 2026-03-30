Südkoreaner horten Müllsäcke – Grenze eingeführt

Der südkoreanische Energieminister Kim Sung Whan versucht, zu beruhigen. „Es besteht kein Grund zur Sorge über die Versorgung mit Standard-Müllsäcken“, teilte er am Montag mit. Man habe „reichlich Kapazitäten für die Verwendung von recycelten Rohmaterialien, sodass es für mehr als ein Jahr keine Lieferengpässe geben wird“. Südkorea importiert viel Erdöl und Nebenprodukte, aus denen Plastik und andere Waren hergestellt werden. Haushaltsmüll kann in dem Land nur in regierungsregulierten, speziellen Beuteln entsorgt werden.