Angst vor Engpass
Südkoreaner horten Müllsäcke – Grenze eingeführt
In Südkorea horten derzeit viele Menschen Müllsäcke, weil sie einen Engpass befürchten. Die täglichen Verkäufe haben sich in der Hauptstadt Seoul in der vergangenen Woche verfünffacht. Große Handelsunternehmen haben nun Obergrenzen für die Abgabe pro Person eingeführt.
Der südkoreanische Energieminister Kim Sung Whan versucht, zu beruhigen. „Es besteht kein Grund zur Sorge über die Versorgung mit Standard-Müllsäcken“, teilte er am Montag mit. Man habe „reichlich Kapazitäten für die Verwendung von recycelten Rohmaterialien, sodass es für mehr als ein Jahr keine Lieferengpässe geben wird“. Südkorea importiert viel Erdöl und Nebenprodukte, aus denen Plastik und andere Waren hergestellt werden. Haushaltsmüll kann in dem Land nur in regierungsregulierten, speziellen Beuteln entsorgt werden.
Im schlimmsten Fall würden gewöhnliche Plastiksäcke zur Müllentsorgung genutzt werden, sagte der Minister weiter. „Sie werden nie in eine Situation kommen, in der Sie gezwungen sind, Müll zu Hause zu lagern“, ist er überzeugt.
Blockade der Straße von Hormuz
Die meisten südkoreanischen Ölimporte müssen die Straße von Hormuz passieren, die der Iran seit Beginn der US-israelischen Angriffe blockiert hält. Südkoreas Regierung hat bisher mit einem Deckel für Kraftstoffpreise auf die steigenden Energiepreise reagiert. Zudem appellierten die Behörden an die Bevölkerung, durch kürzere Duschen sowie mehr Radfahren und Wege zu Fuß Energie zu sparen.
Auch das südasiatische Land Bangladesch importiert große Mengen seines Öl- und Gasbedarfs, insgesamt 95 Prozent. Die Regierung wies nun ihre Beamtinnen und Beamten an, das Licht beim Verlassen der Arbeit stets auszuschalten und die Klimaanlagen im Büro auf 25 Grad oder wärmer zu drehen. Sie sollten stets nur so viele elektrische Geräte anschalten, wie notwendig, hieß es in einer Anordnung, die am Sonntag erlassen wurde.
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