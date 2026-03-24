Regierung will, dass Südkoreaner kürzer duschen

Südkorea hat seine Bürger dazu aufgerufen, angesichts der Situation infolge des Iran-Krieges Energie zu sparen. Unter anderem sollen die Menschen kürzer duschen.
Der südkoreanische Präsident Lee Jae-myung machte auf die Risiken für die Öl- und Gasversorgung aufmerksam und hatte hierzu auch gleich Tipps für den Alltag parat. So solle die Bevölkerung nicht zu lange duschen, um Energie zu sparen. Südkorea importiert laut Angaben des Industrieministeriums rund 70 Prozent seines Rohöls über die Straße von Hormuz, die durch den Krieg im Nahen Osten momentan faktisch unpassierbar ist.
Das Aufladen von Handys und E-Autos soll nur während des Tages erfolgen. Das Wäschewaschen oder Staubsaugen soll auf das Wochenende gelegt werden. Öffentliche Einrichtungen sollen Dienstwagen weniger nutzen.
Atomreaktoren werden wieder hochgefahren
Einschränkungen für Privatfahrzeuge seien vorerst freiwillig, sagte Energieminister Kim Sung-whan am Dienstag. Dies könnte bei einer höheren Energiealarmstufe aber überdacht werden. Zudem werde die Regierung die 50 Unternehmen mit dem größten Ölverbrauch auffordern, ihren Verbrauch zu drosseln. Um die Abhängigkeit von Flüssigerdgas (LNG) zu verringern, will die Regierung in Seoul zudem bis Mai fünf Atomreaktoren wieder anfahren.
Zudem könnte die Laufzeit von drei Kohlekraftwerken verlängert werden, deren Stilllegung für dieses Jahr geplant ist. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll vorangetrieben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.