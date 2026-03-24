Regierung will, dass Südkoreaner kürzer duschen

Der südkoreanische Präsident Lee Jae-myung machte auf die Risiken für die Öl- und Gasversorgung aufmerksam und hatte hierzu auch gleich Tipps für den Alltag parat. So solle die Bevölkerung nicht zu lange duschen, um Energie zu sparen. Südkorea importiert laut Angaben des Industrieministeriums rund 70 Prozent seines Rohöls über die Straße von Hormuz, die durch den Krieg im Nahen Osten momentan faktisch unpassierbar ist.