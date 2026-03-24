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Um Energie zu sparen

Regierung will, dass Südkoreaner kürzer duschen

Außenpolitik
24.03.2026 11:26
(Bild: torwaiphoto - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Südkorea hat seine Bürger dazu aufgerufen, angesichts der Situation infolge des Iran-Krieges Energie zu sparen. Unter anderem sollen die Menschen kürzer duschen.

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Der südkoreanische Präsident Lee Jae-myung machte auf die Risiken für die Öl- und Gasversorgung aufmerksam und hatte hierzu auch gleich Tipps für den Alltag parat. So solle die Bevölkerung nicht zu lange duschen, um Energie zu sparen. Südkorea importiert laut Angaben des Industrieministeriums rund 70 Prozent seines Rohöls über die Straße von Hormuz, die durch den Krieg im Nahen Osten momentan faktisch unpassierbar ist. 

Die Blockade der Straße von Hormus stellt für Südkorea ein großes Problem dar.
Die Blockade der Straße von Hormus stellt für Südkorea ein großes Problem dar.(Bild: AFP/ATTA KENARE)

Das Aufladen von Handys und E-Autos soll nur während des Tages erfolgen. Das Wäschewaschen oder Staubsaugen soll auf das Wochenende gelegt werden. Öffentliche Einrichtungen sollen Dienstwagen weniger nutzen.

Atomreaktoren werden wieder hochgefahren
Einschränkungen für Privatfahrzeuge seien vorerst freiwillig, sagte Energieminister Kim Sung-whan am Dienstag. Dies könnte bei einer höheren Energiealarmstufe aber überdacht werden. Zudem werde die Regierung die 50 Unternehmen mit dem größten Ölverbrauch auffordern, ihren Verbrauch zu drosseln. Um die Abhängigkeit von Flüssigerdgas (LNG) zu verringern, will die Regierung in Seoul zudem bis Mai fünf Atomreaktoren wieder anfahren.

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Zudem könnte die Laufzeit von drei Kohlekraftwerken verlängert werden, deren Stilllegung für dieses Jahr geplant ist. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll vorangetrieben werden.

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