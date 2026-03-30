Versicherungsmakler schlittert in Millionenpleite

Am Montag sei über das Vermögen des Versicherungsmaklers ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband vermeldete, dass der Betroffene seinen „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.

Gläubiger brachte Antrag ein

Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens sei von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht worden, hieß es. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, so der Kreditschutzverband von 1870.