Versicherungsmakler schlittert in Millionenpleite

Wieder eine Millionenpleite in Tirol! Der Inhaber einer Versicherungsagentur in Kufstein ist insolvent. Ein Verfahren bei Gericht wurde eröffnet, hieß es am Montag von Gläubigerschutzverbänden. Die Verbindlichkeiten sollen sich auf fast 1,4 Millionen Euro belaufen.
Am Montag sei über das Vermögen des Versicherungsmaklers ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband vermeldete, dass der Betroffene seinen „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Gläubiger brachte Antrag ein
Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens sei von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht worden, hieß es. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, so der Kreditschutzverband von 1870.
Zukunft von Agentur ungewiss
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb „ohne weitere Nachteile für die Gläubiger“ fortführen kann, ist noch unklar. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV von 1870 weiter.
Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würde sich laut Eigenangabe des Schuldners auf rund 1,4 Millionen Euro belaufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.