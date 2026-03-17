Holzbriketts-Firma schlittert in Millionenpleite

Erneut müssen Angestellte in Tirol um ihren Job bangen. Grund dafür ist die nächste Insolvenz im Land. Betroffen davon ist die Wetterstein Energie GmbH in Leutasch im Bezirk Innsbruck-Land. Das Unternehmen beschäftigt sieben Mitarbeiter. Es geht um Verbindlichkeiten in Millionenhöhe.
Den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens brachte die Firma selbst ein, heißt es vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV) am Dienstag in einer Aussendung. Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten beläuft sich auf etwas mehr als 4,9 Millionen Euro. „Über die Gründe der Insolvenz liegen uns noch keine geprüften Informationen vor“, so der KSV.
Insolvenzverwalter bestellt
Abzuwarten bleibe, ob der Betrieb ohne Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann. Ein Rechtsanwalt sei schon zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Das Unternehmen, das auf die Energieerzeugung und Herstellung von Holzbriketts spezialisiert ist, wurde im Jahr 2022 gegründet.
Bis zur ersten Prüfungstagsatzung am 18. Mai heißt es für die sieben Mitarbeiter hoffen und bangen.
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