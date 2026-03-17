Holzbriketts-Firma schlittert in Millionenpleite

Den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens brachte die Firma selbst ein, heißt es vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV) am Dienstag in einer Aussendung. Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten beläuft sich auf etwas mehr als 4,9 Millionen Euro. „Über die Gründe der Insolvenz liegen uns noch keine geprüften Informationen vor“, so der KSV.