Nächste Millionenpleite – diesmal in Immo-Branche

Falsche Infos bei Immo-Deal?

Ein Immobilienankauf in Wien soll das Tiroler Unternehmen letztendlich in finanzielle Turbulenzen gebracht haben. „Wie die Heiligenstädter Vermögensverwaltungs GmbH im Insolvenzeröffnungsantrag ausführt, lagen dem Ankauf dieser Immobilie unrichtige Informationen hinsichtlich der Beschaffenheit bzw. deren Vermietbarkeit zugrunde. Man habe auf die Angaben des Verkäufers bzw. des Maklers beim Ankauf vertraut“, schilderte indes der KSV von 1870. Nach dem Erwerb der Liegenschaft habe sich die Situation dann anders als erwartet dargestellt.