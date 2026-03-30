Pensionist soll Staat um 46.000 € geprellt haben

Es geht um Pflegegeld, Wohnbeihilfe und die entscheidende Frage: Wo ist eigentlich der Hauptwohnsitz des 60-jährigen, bosnischen Angeklagten? Klar ist: Wer mehr als sechs Monate im Jahr im Ausland lebt, verliert den Anspruch. Denn Heimat ist dort, wo man gemeldet ist – zumindest auf dem Papier. Die Anklage wirft dem Mann vor, seinen Lebensmittelpunkt nach Bosnien-Herzegowina verlegt zu haben. Der Schaden: rund 46.000 Euro.