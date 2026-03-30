Acht Monate Wartefrist für Ausbildungsplatz

Erneut sorgt die Strukturierung des Medizinstudiums für Diskussionsstoff – diesmal zwischen den Ländern und dem Bund. In einem gemeinsamen Brief wenden sich die ÖVP-Gesundheitslandesräte an Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) und fordern „Aktivitäten für eine bedarfsgerechte Adaptierung“, berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten. Hintergrund des Schreibens sind die überlangen Wartezeiten, mit denen die angehenden Mediziner für die neunmonatige Basisausbildung konfrontiert sind.