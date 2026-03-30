Acht Monate Wartefrist für Ausbildungsplatz

Die verpflichtende, neunmonatige Basisausbildung von Medizinstudenten sorgt erneut für Diskussionen. Vor allem deshalb, weil die Wartelisten überlang ausfallen. Besonders betroffen ist Vorarlberg.
Erneut sorgt die Strukturierung des Medizinstudiums für Diskussionsstoff – diesmal zwischen den Ländern und dem Bund. In einem gemeinsamen Brief wenden sich die ÖVP-Gesundheitslandesräte an Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) und fordern „Aktivitäten für eine bedarfsgerechte Adaptierung“, berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten. Hintergrund des Schreibens sind die überlangen Wartezeiten, mit denen die angehenden Mediziner für die neunmonatige Basisausbildung konfrontiert sind.
Vorarlberg steht hier im Bundesländervergleich am schlechtesten da. Acht Monate beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf einen Ausbildungsplatz im Ländle. Oberösterreich liegt mit 4,9 Monaten unter dem Österreich-Schnitt von 6,3 Monaten. Am schnellsten verfügbar sind die Ausbildungsplätze in Niederösterreich, hier muss „nur“ 4,6 Monate gewartet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.