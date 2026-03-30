Prinz Philip kämpfte 8 Jahre heimlich gegen Krebs

Philip büxte vor Tod für ein Bier aus

Und auch kurz vor seinem Tod war Prinz Philip laut Vickers noch für eine Überraschung gut. „In der letzten Nacht seines Lebens entwischte er seinen Krankenschwestern, schlurfte mit seinem Rollator den Flur entlang, nahm sich ein Bier und trank es im Oak Room“, schilderte der Autor.