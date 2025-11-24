Das hielt Prinz Philip von Harrys Verlobter Meghan

Wie der Royal-Experte Andrew Lownie Berichten zufolge in seinem neuen Buch „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“ enthüllt, war der Herzog von Edinburgh alles andere als begeistert von der Wahl seines Enkels. Als die Verlobung 2017 im Raum stand, soll der Ehemann der Queen (†96) Harry zur Seite genommen und einen Satz gesagt haben, der heute wie eine dunkle Prophezeiung klingt.