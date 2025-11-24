Vorteilswelt
Autsch!

Das hielt Prinz Philip von Harrys Verlobter Meghan

Royals
24.11.2025 12:45
Prinz Philip (†99) warnte Harry vor Meghan: „Man heiratet sie nicht!“
Prinz Philip (†99) warnte Harry vor Meghan: „Man heiratet sie nicht!“(Bild: AP/Alastair Grant)

Es sollte das große Liebes-Märchen werden, doch hinter den Palastmauern herrschte Eiszeit! Eine neue Biografie bringt jetzt ans Licht, was Prinz Philip (†99) wirklich dachte, als sein Enkel Harry (41) ihm von seinen Hochzeitsplänen mit US-Schauspielerin Meghan Markle (44) erzählte. Und Philips Urteil war knallhart!

Wie der Royal-Experte Andrew Lownie Berichten zufolge in seinem neuen Buch „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“ enthüllt, war der Herzog von Edinburgh alles andere als begeistert von der Wahl seines Enkels. Als die Verlobung 2017 im Raum stand, soll der Ehemann der Queen (†96) Harry zur Seite genommen und einen Satz gesagt haben, der heute wie eine dunkle Prophezeiung klingt.

Der Eiskalt-Satz des Herzogs
Laut dem Bericht warnte Philip seinen Lieblings-Enkel mit den Worten: „Man geht mit Schauspielerinnen aus, man heiratet sie nicht.“

Bumm! Eine klare Ansage vom Patriarchen der Familie. Für Philip, den Mann der alten Schule, war eine Serien-Darstellerin offenbar ein netter Flirt – aber keine Frau für Windsor.

Harry hörte nicht auf Opa
Wir wissen, wie die Geschichte ausging: Harry schlug die Warnung in den Wind. Im Mai 2018 führte er seine Meghan zum Altar. Doch der Familienfrieden zerbrach. 2020 der „Megxit“, die Flucht nach Kalifornien, die Interviews, die Abrechnung mit der „Firma“.

Hatte Philip etwa den richtigen Riecher?

Auch Bruder William (43) soll damals Bedenken geäußert haben („Das geht alles zu schnell“), doch Philips Spruch ist an Deutlichkeit nicht zu überbieten.

Fakt ist: Harry entschied sich für die Liebe und gegen den Rat der Familie. Heute lebt er mit Meghan und den Kids Archie (6) und Lilibet (4) im sonnigen Montecito. Aber dieser Satz seines Großvaters dürfte ihm noch lange im Gedächtnis geblieben sein.

Pamela Fidler-Stolz
