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Brooks Nader verliebt

„Baywatch“-Beauty angelt sich diesen Hollywoodstar

Society International
30.03.2026 16:00
Brooks Nader schlüpft für die neue „Baywatch“-Serie in den ikonischen roten Badeanzug – und hat ...
Brooks Nader schlüpft für die neue „Baywatch“-Serie in den ikonischen roten Badeanzug – und hat mit diesem Outfit offenbar einem Hollywoodstar den Kopf verdreht(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Im roten Badeanzug lässt Brooks Nader nicht nur die Herzen ihrer Fans höherschlagen, sondern seit Kurzem auch das eines Hollywoodstars. Denn wie es heißt, hat ist die 29-jährige „Baywatch“-Schönheit wieder frisch vergeben. Und ihr Neuer ist längst kein Unbekannter ...

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Wie „Page Six“ jetzt berichtete, wurde Brooks Nader am Wochenende in Los Angeles beim Date mit Taron Egerton gesichtet. Filmfans ist der Schauspieler unter anderem in seiner Rolle als Elton John im Film „Rocketman“ bekannt. Außerdem ist der 36-Jährige etwa in den „Kingsman“-Filmen zu sehen. 

Nader und Egerton sahen sich laut der US-Promi-Seite am Freitag gemeinsam den Film „Der Astronaut“ im Kino an. Am Samstag sollen sich die beiden im Strandhotel „Shutters on the Beach“ am Santa Monica Pier einige Drinks gegönnt haben.

Das neue Hollywood-Hot-Couple? Taron Egerton soll mit mehreren Dates mit Brooks Nader erwischt ...
Das neue Hollywood-Hot-Couple? Taron Egerton soll mit mehreren Dates mit Brooks Nader erwischt worden sein.(Bild: APA/Evan Agostini/Invision/AP)

Ziemlich „verliebt“
Wie ein Augenzeuge berichtete, sollen die beiden nicht wie gute Freunde, sondern ziemlich „verliebt“ gewirkt haben. „Es war nicht ihr erstes Date“, plauderte ein Insider zudem aus. „Sie kennen sich schon seit einer Weile.“ 

Auch das Klatschportal „DeuxMoi“ berichtete bereits über einen heißen Flirt zwischen der „Baywatch“-Nixe und dem Hollywoodstar. Demnach hätten Nader und Egerton Händchen gehalten und herumgeknutscht. Offiziell haben die beiden ihre Liebe aber noch nicht gemacht.

Schon mehreren Promi-Männern Kopf verdreht
Egerton ist längst nicht der erste Promi-Mann, der bei Brooks Nader, die als „Sports Illustrated“-Bikini-Model ihren Durchbruch schaffte, schwach wurde: Liebes-Gerüchte gab es etwa um Carlos Alcaraz oder Gleb Savchenko, Profi-Tänzer bei der US-Tanzshow „Dancing With The Stars“. Außerdem war sie fünf Jahre mit Investor Billy Haire verheiratet.

Brooks Nader steht derzeit im roten Badeanzug vor der Kamera.
Brooks Nader steht derzeit im roten Badeanzug vor der Kamera.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Abseits des „Baywatch“-Sets soll die Blondine mit Taron Egerton anbandeln.
Abseits des „Baywatch“-Sets soll die Blondine mit Taron Egerton anbandeln.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Außerdem ist Brooks Nader in Promi-Kreisen gut vernetzt, zählt etwa zu den engen Freundinnen von Lauren Sánchez Bezos und war auch bei der Bezos-Hochzeit in Venedig mit dabei.

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Im roten Badeanzug vor der Kamera
Mit ihren Schwestern macht Brooks Nader in der Reality-TV-Show „Love Thy Naders“ mittlerweile auch den Kardashians Konkurrenz. Und aktuell steht die Model-Schönheit eben auch für die Neuauflage der Kultserie „Baywatch“ im roten Badeanzug vor der Kamera.

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