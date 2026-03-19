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Heiße Strandszenen

„Baywatch“-Star Nader trotzt den Kritikern in L.A.

Society International
19.03.2026 17:00
Der Cast der neuen „Baywatch“-Serie sorgt für Aufregung. Die Badeanzüge sitzen jedoch perfekt!
Der Cast der neuen „Baywatch“-Serie sorgt für Aufregung. Die Badeanzüge sitzen jedoch perfekt!(Bild: Krone KREATIV/www.pps.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kritik? Egal! Während Fans das neue Baywatch-Reboot schon jetzt zerreißen, springen die Darsteller unbeirrt in ihre ikonischen roten Badeanzüge – und liefern am Strand von Los Angeles erste Action-Szenen. Allen voran Model Brooks Nader (29)!

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Das Ex-Sports-Illustrated-Swimsuit-Model kam jetzt erstmals im Kult-Outfit an den Strand, zeigte ihre Hammer-Figur – und konterte den Online-Hass mit einem breiten Grinsen.

An ihrer Seite: Social-Media-Star Noah Beck (24), der oben ohne durch die Wellen sprintet. Auch Seriengesichter wie Shay Mitchell (38) und Jessica Belkin (23) mischen beim heißen Strand-Dreh mit.

Der Badeanzug passt! Brooks Nader ist bereit für ihren Einsatz am Set von „Baywatch“
Der Badeanzug passt! Brooks Nader ist bereit für ihren Einsatz am Set von „Baywatch“(Bild: PPS/www.PPS.at)
Der Influencer Noah Beck in seiner ersten Rolle und Jessica Belkin
Der Influencer Noah Beck in seiner ersten Rolle und Jessica Belkin(Bild: PPS/www.PPS.at)

Flop mit Ansage?
Happy sind nicht alle über den Dreh: „Influencer ohne Talent“, „Flop mit Ansage“ – so ätzen Kritiker über das Casting. Viele vermissen echte Schauspieler und fühlen sich an den gescheiterten Kinofilm von 2017 erinnert.

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Frischer Wind
Trotzdem setzt der Sender auf frischen Wind: Die Neuauflage soll mit 12 Folgen an den Start gehen und die Geschichte um Mitch Buchannons Sohn neu erzählen.

Shay Mitchell sprintet beim Dreh los!
Shay Mitchell sprintet beim Dreh los!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Ob das reicht, um an Legenden wie David Hasselhoff (73) und Pamela Anderson (58) anzuknüpfen? Die Bilder jedenfalls sind „Baywatch“ pur! Und, wer weiß, vielleicht schauen die „alten“ Stars ja mal als Gäste bei den jungen vorbei ...

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