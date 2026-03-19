„Baywatch“-Star Nader trotzt den Kritikern in L.A.

Kritik? Egal! Während Fans das neue Baywatch-Reboot schon jetzt zerreißen, springen die Darsteller unbeirrt in ihre ikonischen roten Badeanzüge – und liefern am Strand von Los Angeles erste Action-Szenen. Allen voran Model Brooks Nader (29)!
Das Ex-Sports-Illustrated-Swimsuit-Model kam jetzt erstmals im Kult-Outfit an den Strand, zeigte ihre Hammer-Figur – und konterte den Online-Hass mit einem breiten Grinsen.
An ihrer Seite: Social-Media-Star Noah Beck (24), der oben ohne durch die Wellen sprintet. Auch Seriengesichter wie Shay Mitchell (38) und Jessica Belkin (23) mischen beim heißen Strand-Dreh mit.
Flop mit Ansage?
Happy sind nicht alle über den Dreh: „Influencer ohne Talent“, „Flop mit Ansage“ – so ätzen Kritiker über das Casting. Viele vermissen echte Schauspieler und fühlen sich an den gescheiterten Kinofilm von 2017 erinnert.
Frischer Wind
Trotzdem setzt der Sender auf frischen Wind: Die Neuauflage soll mit 12 Folgen an den Start gehen und die Geschichte um Mitch Buchannons Sohn neu erzählen.
Ob das reicht, um an Legenden wie David Hasselhoff (73) und Pamela Anderson (58) anzuknüpfen? Die Bilder jedenfalls sind „Baywatch“ pur! Und, wer weiß, vielleicht schauen die „alten“ Stars ja mal als Gäste bei den jungen vorbei ...
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