Diese Beauty-OP bereut Brooks Nader bis heute!

Filler wieder entfernt

Gleichzeitig zeigt sie sich heute deutlich reflektierter. In den vergangenen Monaten begann sie, sich bewusst von einigen Eingriffen zu lösen und ließ unter anderem Filler wieder entfernen. Ein Schritt, der auch privat motiviert gewesen sein soll – und für sie einen neuen Umgang mit ihrem eigenen Aussehen markiert.