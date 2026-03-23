Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Größter Fehler“

Diese Beauty-OP bereut Brooks Nader bis heute!

Society International
23.03.2026 17:00
Brooks Nader verlässt das Fanatics Flag Football Classic in L.A. – im ultrakurzen Jeanskleid ein ...
Brooks Nader verlässt das Fanatics Flag Football Classic in L.A. – im ultrakurzen Jeanskleid ein echter Hingucker.(Bild: Krone KREATIV/www.pps.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Brooks Nader, das Model, das viele schon als die neue Pamela Anderson feiern, packt über ihre Beauty-Vergangenheit aus – und verrät erstmals, welchen Eingriff sie heute am liebsten ungeschehen machen würde.

0 Kommentare

Bei einem Event in Los Angeles ließ die 29-Jährige die Bombe platzen: Eine Fettabsaugung vor einigen Jahren sei ihr „größter Fehler“ gewesen. „Ich bereue das für immer“, erklärte sie offen – und räumte ein, dass der Eingriff aus heutiger Sicht völlig unnötig gewesen sei. Statt des erhofften Perfektionseffekts habe er sichtbare Unebenheiten hinterlassen. Ihr Fazit heute: Weniger Eingriffe, mehr Fokus auf Gesundheit.

Die Aussagen sorgen für Aufmerksamkeit, weil Brooks Nader bislang sehr offen mit ihrer Beauty-Routine umging. In der Vergangenheit sprach sie über zahlreiche Behandlungen – von Fillern und Injektionen bis hin zu einer Nasen-OP und teuren Veneers. Auch ungewöhnlichere Trends wie spezielle Gesichtsbehandlungen oder kosmetische Halsstraffungen probierte sie aus.

Brooks Nader auf dem Weg zurück zu ihrem Trailer – im ikonischen roten Badeanzug
Brooks Nader auf dem Weg zurück zu ihrem Trailer – im ikonischen roten Badeanzug(Bild: PPS/www.PPS.at)

Filler wieder entfernt
Gleichzeitig zeigt sie sich heute deutlich reflektierter. In den vergangenen Monaten begann sie, sich bewusst von einigen Eingriffen zu lösen und ließ unter anderem Filler wieder entfernen. Ein Schritt, der auch privat motiviert gewesen sein soll – und für sie einen neuen Umgang mit ihrem eigenen Aussehen markiert.

Für Diskussionen sorgt auch ihre Offenheit beim Thema Körperdruck in der Branche. Brooks Nader berichtete, dass sie zu Beginn ihrer Karriere mit klaren Erwartungen konfrontiert gewesen sei, Gewicht zu verlieren. Sie habe daraufhin verschiedene Methoden ausprobiert – mit spürbaren Auswirkungen auf ihre berufliche Entwicklung. Gleichzeitig betont sie, dass solche Entscheidungen individuell seien und nicht als allgemeine Empfehlung verstanden werden sollten.

Brooks Nader am Set von „Baywatch“
Brooks Nader am Set von „Baywatch“(Bild: PPS/www.PPS.at)
Brooks Nader am Set von „Baywatch“
Brooks Nader am Set von „Baywatch“(Bild: PPS/www.PPS.at)
Brooks Nader am Set von „Baywatch“
Brooks Nader am Set von „Baywatch“(Bild: PPS/www.PPS.at)

Weniger Perfektion, mehr Selbstbestimmung
Heute scheint für das Model ein Umdenken eingesetzt zu haben: Weniger Perfektion um jeden Preis, mehr Selbstbestimmung. Ihre ehrlichen Worte treffen einen Nerv – und zeigen einmal mehr, wie groß der Druck hinter den glänzenden Bildern der Modewelt sein kann.

Lesen Sie auch:
Der Cast der neuen „Baywatch“-Serie sorgt für Aufregung. Die Badeanzüge sitzen jedoch perfekt!
Heiße Strandszenen
„Baywatch“-Star Nader trotzt den Kritikern in L.A.
19.03.2026
Rutsch rüber, Pam!
Kurvenstar Brooks Nader wird zur „Baywatch“-Nixe
11.03.2026
Lässt Fans ausflippen
Brooks Nader hat im Bikini alles gut im Griff
04.03.2026

Parallel dazu steht Brooks Nader weiterhin vor der Kamera und arbeitet aktuell an neuen Projekten, darunter eine Neuauflage von Baywatch. Doch diesmal offenbar mit einer klareren Haltung: Nicht jeder Eingriff ist es wert.

Im „Baywatch“‑Reboot schlüpft Brooks Nader in die Rolle der Selene – einer scharfzüngigen, furchtlosen Kapitänin der Rettungsschwimmer am Zuma Beach. Damit übernimmt sie eine der zentralen Frauenfiguren der Neuauflage, die das legendäre Malibu‑ und Zuma‑Beach‑Setting modern interpretiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
23.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
118.529 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
101.049 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Ausland
1,20 Euro für Diesel: Massenansturm auf Zapfsäulen
92.612 mal gelesen
In dieser Woche wurde eine SB-Tankstelle in Deutschland überrannt. (Symbolbild) 
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1887 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
930 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Society International
„Größter Fehler“
Diese Beauty-OP bereut Brooks Nader bis heute!
Herzzereißend
Amanda Peet: Krebs-Schock und Drama um Eltern
„Ziehe mich zurück“
Schauspieler Barry Keoghan kämpft mit Online-Hass
„Kriege das Kotzen“
Ulmen-Kollegin lässt „Jerks“ aus Vita entfernen
Popstar ganz privat
Madison Beer: „Habe ein Kontrollbedürfnis“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf