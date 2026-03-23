Diese Beauty-OP bereut Brooks Nader bis heute!

Brooks Nader, das Model, das viele schon als die neue Pamela Anderson feiern, packt über ihre Beauty-Vergangenheit aus – und verrät erstmals, welchen Eingriff sie heute am liebsten ungeschehen machen würde.
Bei einem Event in Los Angeles ließ die 29-Jährige die Bombe platzen: Eine Fettabsaugung vor einigen Jahren sei ihr „größter Fehler“ gewesen. „Ich bereue das für immer“, erklärte sie offen – und räumte ein, dass der Eingriff aus heutiger Sicht völlig unnötig gewesen sei. Statt des erhofften Perfektionseffekts habe er sichtbare Unebenheiten hinterlassen. Ihr Fazit heute: Weniger Eingriffe, mehr Fokus auf Gesundheit.
Die Aussagen sorgen für Aufmerksamkeit, weil Brooks Nader bislang sehr offen mit ihrer Beauty-Routine umging. In der Vergangenheit sprach sie über zahlreiche Behandlungen – von Fillern und Injektionen bis hin zu einer Nasen-OP und teuren Veneers. Auch ungewöhnlichere Trends wie spezielle Gesichtsbehandlungen oder kosmetische Halsstraffungen probierte sie aus.
Filler wieder entfernt
Gleichzeitig zeigt sie sich heute deutlich reflektierter. In den vergangenen Monaten begann sie, sich bewusst von einigen Eingriffen zu lösen und ließ unter anderem Filler wieder entfernen. Ein Schritt, der auch privat motiviert gewesen sein soll – und für sie einen neuen Umgang mit ihrem eigenen Aussehen markiert.
Für Diskussionen sorgt auch ihre Offenheit beim Thema Körperdruck in der Branche. Brooks Nader berichtete, dass sie zu Beginn ihrer Karriere mit klaren Erwartungen konfrontiert gewesen sei, Gewicht zu verlieren. Sie habe daraufhin verschiedene Methoden ausprobiert – mit spürbaren Auswirkungen auf ihre berufliche Entwicklung. Gleichzeitig betont sie, dass solche Entscheidungen individuell seien und nicht als allgemeine Empfehlung verstanden werden sollten.
Weniger Perfektion, mehr Selbstbestimmung
Heute scheint für das Model ein Umdenken eingesetzt zu haben: Weniger Perfektion um jeden Preis, mehr Selbstbestimmung. Ihre ehrlichen Worte treffen einen Nerv – und zeigen einmal mehr, wie groß der Druck hinter den glänzenden Bildern der Modewelt sein kann.
Parallel dazu steht Brooks Nader weiterhin vor der Kamera und arbeitet aktuell an neuen Projekten, darunter eine Neuauflage von Baywatch. Doch diesmal offenbar mit einer klareren Haltung: Nicht jeder Eingriff ist es wert.
Im „Baywatch“‑Reboot schlüpft Brooks Nader in die Rolle der Selene – einer scharfzüngigen, furchtlosen Kapitänin der Rettungsschwimmer am Zuma Beach. Damit übernimmt sie eine der zentralen Frauenfiguren der Neuauflage, die das legendäre Malibu‑ und Zuma‑Beach‑Setting modern interpretiert.
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